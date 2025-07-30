ناد إنجليزي يقدم لجماهيره تجربة مشاهدة المباريات بالواقع الافتراضي

يقدم نادي بيرنلي الصاعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لمشجعيه تجربة مشاهدة تحاكي الحضور في المدرجات عبر تقنية الواقع الافتراضي، مما يعني أنه يمكنهم الاستمتاع بأجواء الحضور في ملعب تيرف مور الخاص بالنادي من غرفهم.

وستتيح الشراكة مع شركة (ريزيل) المتخصصة في الواقع الافتراضي بثا غامرا هو "الأول من نوعه" لمباراة بيرنلي الودية التحضيرية للموسم الجديد في التاسع من أغسطس/آب المقبل ضد لاتسيو الإيطالي.

وسيتمكن المشجعون الذين سيحصلون على سماعات خاصة من الجلوس في مقعد افتراضي داخل الملعب، مع تعليق يوم المباراة والصوت داخل الملعب.

We are proud to announce a pioneering virtual reality matchday collaboration with @rezzil, the global leader in VR sports technology, marking a major step forward in how fans experience football. Find out more 👇 — Burnley FC (@BurnleyOfficial) July 30, 2025

وقال آلان بيس رئيس مجلس إدارة بيرنلي "يعكس هذا الأمر نهجنا المستقبلي في إشراك المشجعين، والتزامنا تجاه مشجعينا حول العالم".

وأضاف "تتمثل مهمتنا في تقديم أفضل التجارب للمشجعين، ومن خلال الدخول إلى عالم الواقع الافتراضي، يمكنهم الاقتراب من المباراة أكثر من أي وقت مضى".

وتوفر شركة ريزيل التي تتخذ من مانشستر مقرا لها، تكنولوجيا الواقع الافتراضي للمساعدة في تدريب الرياضيين وتقديم التحليلات في مختلف الألعاب الرياضية، ووقعت العام الماضي عقد شراكة لمدة 4 سنوات مع الدوري الإنجليزي الممتاز بهدف إحداث ثورة في مشاركة المشجعين.

وقال آندي إتشيز المؤسس المشارك في ريزيل "نحن سعداء بالتعاون مع نادي بيرنلي والدوري الإنجليزي الممتاز لنقدم للمشجعين تجربة كرة قدم حقيقية من الجيل التالي".

وأضاف "لطالما حظيت تقنيتنا بثقة الرياضيين المتميزين لتحسين أدائهم، والآن نستخدمها لتقديمها للجماهير. إنها طريقة جديدة لمشاهدة كرة القدم؛ كأنك تجلس في المدرجات".