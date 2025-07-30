موعد قرعة نهائيات كأس العالم 2026

ستحتضن لاس فيغاس قرعة نهائيات مونديال 2026 في كرة القدم الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وفق ما أفادت تقارير إعلامية عدة أمس الثلاثاء.

وأفادت شبكتا "إي إس بي إن" الأميركية و"تي يو دي إن" المكسيكية بأنه تم اختيار مدينة لاس فيغاس لقرعة النهائيات الموسعة التي يشارك فيها 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ المونديال.

وستوزع القرعة المنتخبات الـ48 على 12 مجموعة، وتتضمن كل مجموعة 4 منتخبات.

وعندما استضافت الولايات المتحدة نهائيات مونديال 1994 حين توجت البرازيل باللقب الرابع على حساب إيطاليا أُجري حفل القرعة في لاس فيغاس أيضا.

وأفاد تقرير أولي لشبكة "إي إس بي إن" بأن مجمع "سفير" الذي يتسع لـ170 ألفا و500 مقعد وافتُتح في عام 2023 قد يكون المكان الأكثر ترجيحا لاستضافة القرعة، لكن مصادر من المجمع الشهير الكروي الشكل والمخصص للترفيه والحفلات الموسيقية في بارادايس شرق فندق ذا فينيشيان في لاس فيغاس بولاية نيفادا أكدت لوكالة الصحافة الفرنسية أن القرعة لن تجرى هناك.

وفي وقت لاحق، أكدت "إي إس بي إن" أن مصادر من "سفير" أبلغت الشبكة الرياضية أنها لن تُجرى هناك.

وفي مونديال 1994 أجريت القرعة في لاس فيغاس على الرغم من أنها لم تكن مدينة مستضيفة لأي من مباريات النهائيات، وهو وضع ينطبق أيضا على حدث العام المقبل.