شاهد.. ماكغريغور يستخف بتوبوريا عبر نشر صورة "ساخرة"

أثار المصارع الأيرلندي السابق في فنون القتال المختلطة كونور ماكغريغور ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بهجوم لاذع على إيليا توبوريا بطل الوزن الخفيف في منظمة "يو إف سي".

ونشر ماكغريغور على حسابه في إنستغرام صورة انتشرت بشكل واسع تُظهر الإسباني توبوريا بتسريحة شعر "موهوك" مستوحاة من التسريحة الشهيرة للأميركي تشاك ليدل أسطورة منظمة "يو إف سي"، والذي أعلن اعتزاله في 29 ديسمبر/كانون الأول 2010 بعد خسارته 3 مرات متتالية بالضربة القاضية.

وفي الحقيقية، استعاض ماكغريغور عن صورته الحديثة بقصة شعر "موهوك"، ووضع محلها وجه المصارع الإسباني توبوريا، بحسب ما نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو.

وعاد ماكغريغور إلى تسريحة شعره التي ظهر بها عام 2013 وخاض بها أول نزال في بطولة "يو إف سي" ضد ماركوس بريماج عندما كان يبلغ من العمر 24 عاما.

ونشر ماكغريغور الصورة المركبة ليسخر من المقارنات المتكررة بينه وبين توبوريا، ومن انتقادات الجماهير والمحللين والمقاتلين الذين هاجموا إيليا بزعم تقليده للأيرلندي.

ومنذ أن أصبح الإسباني الجورجي من أشهر المصارعين وحقق بطولتين جرت مقارنات بينهما، حيث فاز المصارعان بأحزمة في نفس فئات الوزن وفي العمر ذاته، ويتشاركان أسلوب ملاكمة متشابها.

Conor McGregor via Instagram 😭😭 pic.twitter.com/UXaZQDicAR — Championship Rounds (@ChampRDS) July 29, 2025

وعلى الرغم من ذلك فإن توبوريا سعى دائما إلى الابتعاد عن الأيرلندي المعروف بسلوكه المثير للجدل والسيئ خارج القفص، وهو أمر يختلف اختلافا كبيرا عن شخصية توبوريا.

وبعد غيابه عن الملاعب منذ عام 2021 يركز ماكغريغور على العودة إلى الحلبة بعد أن كشف الرئيس الأميركي ترامب عن خططه لتنظيم حدث تاريخي كجزء من احتفالات مرور 250 عاما على الاستقلال.

ويبلغ سجل الأيرلندي الاحترافي (10-4)، مع خسارتين متتاليتين أمام داستن بويرير ونيت دياز وحبيب نورمحمدوف.

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وعلى الرغم من عدم نشاطه فإنه لا يزال مرتبطا بعقد مع المنظمة، لذا فمن المحتمل أن يعود إلى الحدث التاريخي في البيت الأبيض بمظهر "موهوك" القديم.