شاهد.. ركلة كيلي "المذهلة" بنهائي يورو السيدات تتفوق على نجوم البريميرليغ

خطفت كلوي كيلي لاعبة منتخب إنجلترا للسيدات الأضواء من زميلاتها، بعد نجاحها في تسديد ركلة الترجيح الأخيرة في نهائي أمم أوروبا للسيدات بشكل مبهر.

وتُوج سيدات إنجلترا -الأحد الماضي- بكأس أوروبا عقب فوزهن على نظيراتهن الإسبانيات بركلات الترجيح 3-1 بعد انتهاء المباراة في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، في النهائي الذي جرى على ملعب "سانت جاكوب بارك" في مدينة بازل السويسرية.

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وتقدّمت كيلي لتنفيذ ركلة الترجيح الحاسمة ونجحت في هذه المهّمة بعد تسديدة صاروخية لا تُصد ولا تُرد، لتهدي بلادها لقب أوروبا للسيدات للمرة الثانية على التوالي.

Chloe Kelly trade mark penalty vs Spain, she definitely has to be player of the tournament. pic.twitter.com/meudjx7d23 — Thiborn (@cannnon36560453) July 27, 2025

وبلغت سرعة تسديدة كيلي 68 ميلا في الساعة (110 كيلو مترات في الساعة)، وهي أسرع من أقوى تسديدة شهدها الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للرجال خلال الموسم الفائت 2024-2025.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سلسلة النجاحات المرتبطة باللاعبة، التي كانت قد سجلت هدف الفوز ضد ألمانيا في نهائي النسخة الماضية (2022).

Chloe Kelly's winning penalty against Spain was clocked at 110km/h – faster than the most powerful shot in the men's Premier League last season – scored by Alexander Isak 🚀 pic.twitter.com/RRI1b4Kstq — Football on TNT Sports (@footballontnt) July 28, 2025

وتجاوزت ركلة كيلي التسديدة الصاروخية التي أطلقها السويدي ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل يونايتد والتي استقرت في شباك الأيرلندي كويمين كيليهر حارس مرمى ليفربول، وذلك في الجولة 14 من البطولة على ملعب سانت جيمس بارك.

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وأوضحت الصحيفة أن تسديدة إيزاك بلغت قوتها 109 كيلو مترات في الساعة، وتم تصنيفها أقوى تسديدة في "البريميرليغ" بالموسم الفائت.

وقلب سيدات إنجلترا، بقيادة المدربة الهولندي سارينا فيغمان، تأخرهن بالنتيجة 0-1 إلى تعادل 1-1 ليبلغ المنتخبان ركلات الترجيح التي انحازت لمنتخب "اللبوات" بعد تألق الحارسة هانا هامبتون التي تصدت لركلتي ترجيح.

وتُعد بطولة أمم أوروبا للسيدات أول لقب دولي كبير لمنتخب إنجلترا للرجال أو السيدات خارج الأراضي البريطانية.

وكان منتخب إنجلترا للرجال قد تُوج بكأس العالم 1966، أما فريق السيدات فقد حقق كأس أوروبا 2022، واللقبين عندما استضافت البلاد البطولة على ملاعبها.