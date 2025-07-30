رياضة|بطولات أوروبية|المملكة المتحدة

شاهد.. ركلة كيلي "المذهلة" بنهائي يورو السيدات تتفوق على نجوم البريميرليغ

BASEL, SWITZERLAND - JULY 27: Chloe Kelly of England scores the team's winning penalty in the penalty shoot out during the UEFA Women's EURO 2025 Final match between England and Spain at St. Jakob-Park on July 27, 2025 in Basel, Switzerland. (Photo by Eddie Keogh/Getty Images)
الإنجليزية كلوي كيلي سددت ركلة الترجيح الحاسمة أمام إسبانيا بقوة مذهلة (غيتي)
30/7/2025-|آخر تحديث: 12:32 (توقيت مكة)

خطفت كلوي كيلي لاعبة منتخب إنجلترا للسيدات الأضواء من زميلاتها، بعد نجاحها في تسديد ركلة الترجيح الأخيرة في نهائي أمم أوروبا للسيدات بشكل مبهر.

وتُوج سيدات إنجلترا -الأحد الماضي- بكأس أوروبا عقب فوزهن على نظيراتهن الإسبانيات بركلات الترجيح 3-1 بعد انتهاء المباراة في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، في النهائي الذي جرى على ملعب "سانت جاكوب بارك" في مدينة بازل السويسرية.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وتقدّمت كيلي لتنفيذ ركلة الترجيح الحاسمة ونجحت في هذه المهّمة بعد تسديدة صاروخية لا تُصد ولا تُرد، لتهدي بلادها لقب أوروبا للسيدات للمرة الثانية على التوالي.

وبلغت سرعة تسديدة كيلي 68 ميلا في الساعة (110 كيلو مترات في الساعة)، وهي أسرع من أقوى تسديدة شهدها الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للرجال خلال الموسم الفائت 2024-2025.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سلسلة النجاحات المرتبطة باللاعبة، التي كانت قد سجلت هدف الفوز ضد ألمانيا في نهائي النسخة الماضية (2022).

وتجاوزت ركلة كيلي التسديدة الصاروخية التي أطلقها السويدي ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل يونايتد والتي استقرت في شباك الأيرلندي كويمين كيليهر حارس مرمى ليفربول، وذلك في الجولة 14 من البطولة على ملعب سانت جيمس بارك.

إعلان

وأوضحت الصحيفة أن تسديدة إيزاك بلغت قوتها 109 كيلو مترات في الساعة، وتم تصنيفها أقوى تسديدة في "البريميرليغ" بالموسم الفائت.

وقلب سيدات إنجلترا، بقيادة المدربة الهولندي سارينا فيغمان، تأخرهن بالنتيجة 0-1 إلى تعادل 1-1 ليبلغ المنتخبان ركلات الترجيح التي انحازت لمنتخب "اللبوات" بعد تألق الحارسة هانا هامبتون التي تصدت لركلتي ترجيح.

وتُعد بطولة أمم أوروبا للسيدات أول لقب دولي كبير لمنتخب إنجلترا للرجال أو السيدات خارج الأراضي البريطانية.

وكان منتخب إنجلترا للرجال قد تُوج بكأس العالم 1966، أما فريق السيدات فقد حقق كأس أوروبا 2022، واللقبين عندما استضافت البلاد البطولة على ملاعبها.

المصدر: مواقع إلكترونية

إعلان