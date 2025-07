شاهد.. ركلة كيلي "المذهلة" بنهائي يورو السيدات تتفوق على نجوم البريميرليغ

خطفت كلوي كيلي لاعبة منتخب إنجلترا للسيدات الأضواء من زميلاتها، بعد نجاحها في تسديد ركلة الترجيح الأخيرة في نهائي أمم أوروبا للسيدات بشكل مبهر.

وتُوج سيدات إنجلترا -الأحد الماضي- بكأس أوروبا عقب فوزهن على نظيراتهن الإسبانيات بركلات الترجيح 3-1 بعد انتهاء المباراة في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، في النهائي الذي جرى على ملعب "سانت جاكوب بارك" في مدينة بازل السويسرية.

وتقدّمت كيلي لتنفيذ ركلة الترجيح الحاسمة ونجحت في هذه المهّمة بعد تسديدة صاروخية لا تُصد ولا تُرد، لتهدي بلادها لقب أوروبا للسيدات للمرة الثانية على التوالي.

Chloe Kelly trade mark penalty vs Spain, she definitely has to be player of the tournament. pic.twitter.com/meudjx7d23

وبلغت سرعة تسديدة كيلي 68 ميلا في الساعة (110 كيلو مترات في الساعة)، وهي أسرع من أقوى تسديدة شهدها الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للرجال خلال الموسم الفائت 2024-2025.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سلسلة النجاحات المرتبطة باللاعبة، التي كانت قد سجلت هدف الفوز ضد ألمانيا في نهائي النسخة الماضية (2022).

Chloe Kelly's winning penalty against Spain was clocked at 110km/h – faster than the most powerful shot in the men's Premier League last season – scored by Alexander Isak 🚀 pic.twitter.com/RRI1b4Kstq

— Football on TNT Sports (@footballontnt) July 28, 2025