الحر والرطوبة يرهقان برشلونة واللاعبون يشتكون من القمصان الجديدة

لم تمض أيام قليلة على وصول بعثة برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم إلى كوريا الجنوبية، حتى بدأت الظروف المناخية القاسية تؤثر على أجواء التحضيرات، بعد أن خاض الفريق أولى حصصه التدريبية في أجواء اتسمت بارتفاع شديد في الحرارة والرطوبة.

هذا الوضع دفع الجهاز الفني إلى تعديل روتين التدريبات اليومية، بإضافة فترات راحة أكثر للترطيب وتخفيف الحمل البدني، في محاولة لحماية اللاعبين من الإجهاد الحراري.

لكن التحدي لم يكن في الطقس وحده، بل برزت مشكلة غير متوقعة: قمصان الفريق الجديدة. فقد عبّر عدد من اللاعبين عن استيائهم من ملمس القمصان عند التعرق، إذ يؤدي العرق الغزير إلى تشبع القماش بالماء وثقله على الجسم، ما يُشعر اللاعبين بعدم الراحة أثناء التمارين.

وبحسب مصادر مقربة من الفريق، كان رافينيا من أوائل من نقلوا هذه الشكوى، مشيرين إلى أن المشكلة لا تظهر بنفس الشكل لدى فرق أخرى تستخدم نفس الشركة المصنعة، ما يثير علامات استفهام حول التصميم أو نوعية الخامات.

ورغم أن التحديات المناخية أمر شائع في الجولات الصيفية، إلا أن هذه التفاصيل الصغيرة قد تؤثر بشكل مباشر على راحة اللاعبين وأدائهم، وهو ما يسعى الطاقم الفني في برشلونة لمعالجته سريعا قبل المباريات المرتقبة في هذه الجولة الآسيوية.