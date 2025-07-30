التونسي الجوادي يحرز ذهبية 800 متر ببطولة العالم للسباحة

أحرز التونسي أحمد الجوادي ذهبية سباق 800 متر في منافسات السباحة بمونديال الألعاب المائية في سنغافورة -الأربعاء- قاطعا المسافة بزمن 7:36.88 دقائق وهو ثالث أفضل توقيت في تاريخ السباق.

وحقق الجوادي (20 عاما) الذي حل رابعا في أولمبياد باريس الصيف الماضي، أول لقب عالمي في مسيرته الاحترافية متقدما على الألمانيين سفين شفارتس صاحب الفضية بزمن 7:39.96 دقائق، ولوكاس مايرتنز الذي نال البرونزية بزمن 7:40.19 دقائق.

وفرض الجوادي أفضليته منذ منتصف السباق، وانطلق بثبات نحو خط النهاية متقدما على شفارتس ومايرتنز المتوج بذهبية سباق 400 متر حرة الأحد.

وقال الجوادي البالغ من العمر 20 عاما "لم أفكر في الإستراتيجية، كنت أحاول فقط السيطرة على السباق ورؤية ما سيحدث".

وأضاف "في مرحلة ما، لاحظت أن الإيقاع ليس سريعا، فقررت أن أتحرك".

وأنهى بطل العالم وأولمبياد باريس الأيرلندي دانيال ويفن السباق في المركز الثامن بزمن مخيب للآمال بلغ 7:58.56 دقائق.

وحلّ الأميركي بوبي فينكي، بطل الأولمبياد في سباق 1500 متر، رابعا بزمن 7:46.42 دقائق.

وأهدى الجوادي فوزه إلى مواطنه أحمد الحفناوي، بطل الأولمبياد والعالم السابق الذي أُوقف لمدة 21 شهرا في أبريل/نيسان الماضي بسبب إخفاقه 3 مرات في الكشف عن مكان وجوده في اختبارات الكشف عن المنشطات.

وقال الجوادي: "هذه المرة للحفناوي، إنه يمر بأوقات عصيبة الآن".

واضطر الأسترالي سام شورت الذي تأهل ثانيا إلى الدور النهائي خلف الجوادي، إلى الانسحاب قبل ساعات من السباق بسبب مشاكل في المعدة.

وأُضيف شورت، الحائز على الميدالية الفضية في سباق 400 متر حرة، إلى قائمة السباحين والسباحات الذين عانوا من فيروس في المعدة والأمعاء في سنغافورة هذا الأسبوع.

وكان المنتخب الأميركي أعلن مطلع الأسبوع أن "الغالبية العظمى" من سباحيه عانوا من التهاب معوي حاد، بينما اشتكى الإيطالي نيكولو مارتينينغي من شعوره بالإعياء قبل نهائي سباق 100 متر صدرا.

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ولم يشارك الإيطالي غريغوريو بالترينيري، الحائز على الميدالية البرونزية الأولمبية، بعد إصابته في يده في سباق 10 كيلومترات في المياه المفتوحة بالبطولة.