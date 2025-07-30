إصابة غريبة لنجم برشلونة السابق بسبب هجوم كلب

في حادثة صادمة وغريبة من نوعها، تعرّض اللاعب الإسباني كارليس بيريز، نجم برشلونة السابق ولاعب نادي أريس سالونيكا اليوناني لكرة القدم حاليا، لإصابة خطيرة بعد أن تعرض لهجوم من كلب في منطقة الأعضاء التناسلية، ما استدعى تدخلا طبيا عاجلا وخياطة الجرح بـ6 غرز.

ووفقا لما نقلته صحيفة "إثنوس" اليونانية، وقع الحادث صباح اليوم أثناء تجوّل اللاعب مع كلبه الخاص في منطقة ثيرمي بمدينة سالونيكا، حيث يسكن. وأثناء التنزه، وقع شجار بين كلبه وكلب آخر، وعندما حاول بيريز الفصل بينهما، انقضّ الكلب الآخر عليه وهاجمه في منطقة حساسة، مسبّبا له إصابة مؤلمة ونزيفا حادا.

غياب مؤكد ودعم من النادي

وتم نقل بيريز على الفور إلى المستشفى، حيث خضع للعلاج ولا يزال تحت المراقبة الطبية. وبحسب ما أكده نادي أريس، فإن اللاعب سيغيب عن المباراة القادمة أمام فريق أراز غدا الخميس، ضمن الاستحقاقات الأوروبية للنادي.

وأصدر النادي بيانا أعرب فيه عن دعمه الكامل للاعب، مؤكدا استعداده لتقديم المساعدة القانونية في حال قرر بيريز رفع دعوى قضائية ضد صاحب الكلب المهاجم.

مسيرة توقفت بسبب كلب

كارليس بيريز (26 عامًا) بدأ مسيرته في أكاديمية برشلونة ولعب للفريق الأول بالنادي الكتالوني، وسبق له اللعب مع روما الإيطالي وعدد من الأندية الإسبانية، قبل أن ينتقل إلى أريس اليوناني حيث أثبت نفسه كأحد الأعمدة الهجومية في الفريق.

الحادثة الغريبة أثارت موجة من التعاطف في الوسط الرياضي اليوناني، كما تصدرت وسائل الإعلام المحلية والعالمية، نظرا لغرابة التفاصيل وحساسية الإصابة.