تشابي ألونسو يبدد الشكوك ويزرع الأمل في ريال مدريد

أقنع تشابي ألونسو سريعا المتحفظين والمشككين بعد أن تولى تدريب ريال مدريد قبل أيام قليلة فقط من انطلاق كأس العالم للأندية، ونجح في قيادتهم إلى ربع نهائي البطولة.

عارض رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز توليه مسؤولية الفريق في كأس العالم لضيق الوقت للاستعداد، في بطولة كان من المفترض أن تنقذ موسمه المخيب للآمال محليا وقاريا.

لكن تشابي حقق ثلاثة انتصارات وتعادلا واحدا، ووصل إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية، وتبدو النتائج مهمة بالنسبة لمدرب تولى زمام الأمور قبل تسعة أيام من المباراة الأولى، وحضر كامل الفريق قبل ثلاثة أيام من مباراته الأولى ضد الهلال.

من الشك إلى التفاؤل

لم يكن بيريز متحمسًا لتولي تشابي مسؤولية الفريق بهذه السرعة، وكان يفضل أن يقوم المدرب السابق كارلو أنشيلوتي بذلك، لكن الإيطالي كان في عجلة من أمره أيضًا للذهاب إلى البرازيل وإدارة أول مباراتين له في تصفيات كأس العالم كمدرب لمنتخب السليساو.

على الرغم من هذه التحفظات الأولية، تم تعيين ألونسو مدربا جديدا لريال مدريد يوم 25 مايو/أيار 2025 خلفًا لأنشيلوتي. ويبدو أن المزاج العام في البرنابيو نحوه قد تغير الآن. وهناك اعتقاد متزايد بأن الفريق ينسجم.

تشير الأنباء الأخيرة إلى أن ألونسو يتبنى التحدي، وقد غرس بسرعة شعورًا بالهدف والاتجاه. وقد نقل عنه تأكيده على أهمية "الصلابة الدفاعية والانضباط" وضرورة "فعل الكثير بالقليل" بالنظر إلى ضيق وقت التحضير.

وصل ألونسو بحقيبة مليئة بالأفكار وبرنامج كروي مختلف تمامًا عن البرنامج الذي يتبعه المدرب الإيطالي.

ويعتبر ألونسو مدربا يُشجع على كرة القدم الحديثة التي تعتمد على الضغط وثلاثة مدافعين مركزيين وخطوط متقاربة، وعمل جماعي في الدفاع والهجوم. وهي مفاهيم كثيرة يصعب غرسها في فريق يعاني من اضطراب دفاعي.

إعلان

ويستغل تشابي تعاقده مع دين هويسن وترنيت ألكسندر-أرنولد لشغل مركزين كانا بحاجة ماسة إلى تغيير، في حين يستغل أردا غولر بديلاً.

في المقابل قام باستبدال رودريغو ولوكاس فاسكيز وراؤول أسينسيو. وقد استُبدل الأخير بسبب أخطاء فادحة هددت مباراتي الهلال وباتشوكا، في حين اختار غونزالو غارسيا لتغطية غياب كيليان مبابي.

كما وجد ألونسو في أوريلين تشواميني القدرة على اللعب بثلاثة مدافعين مركزيين، واستغلال أفضل نسخة من فران غارسيا، الذي تتناسب قدراته مع احتياجاته في الجناح الأيسر.

نجح المدرب الإسباني في تحسين أداء فيديريكو فالفيردي بتقريبه من منطقة جزاء الخصم، في وقت يبذل فيه فينيسيوس جونيور جهودا حثيثة في المباريات الأخيرة لاستعادة أفضل مستوياته.

عوامل النجاح:

تأثير ألونسو الفوري: على الرغم من الإطار الزمني القصير، فإنه يبدو أنه يطبق أفكاره التكتيكية ويحقق نتائج إيجابية.

على الرغم من الإطار الزمني القصير، فإنه يبدو أنه يطبق أفكاره التكتيكية ويحقق نتائج إيجابية. رهانات البطولة: بينما كانت في البداية "مشكلة" بسبب الضغط، تمثل كأس العالم للأندية الآن فرصة مهمة للفوز بالألقاب وبناء الزخم للموسم القادم.

بينما كانت في البداية "مشكلة" بسبب الضغط، تمثل كأس العالم للأندية الآن فرصة مهمة للفوز بالألقاب وبناء الزخم للموسم القادم. التشكيلة: حتى مع الاستعداد المحدود، فإن المواهب المتاحة لريال مدريد، بما في ذلك العودة المحتملة لكيليان مبابي من المرض، تمنح ألونسو أدوات قوية للعمل بها.

من الواضح أن ما كان يبدو وكأنه "مأزق" (مهمة صعبة أو غير سارة) قد تحول بسرعة إلى مصدر حماس وطموح حقيقي لألونسو وريال مدريد وهم يخوضون هذه البطولة المرموقة.