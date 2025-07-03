هل ينجح المغربي حمد الله مع الهلال في كأس العالم للأندية؟

أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم -اليوم الخميس- التعاقد مع المحترف المغربي عبد الرزاق حمد الله من نادي الشباب، على سبيل الإعارة، للمشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية 2025، ونجح في الحصول على التوقيعات اللازمة من اللاعب والنادي.

ونشر الهلال عبر منصة "إكس" صورة اللاعب معلقا "ينتظم اللاعب عبد الرزاق حمد الله في تدريبات الهلال اليوم الخميس في أورلاندو".

وكشفت مصادر خاصة لصحيفة "الرياضية" أن مدة عقد المغربي عبد الرزاق حمد الله، المهاجم الجديد لفريق الهلال الأول لكرة القدم، تبلغ 6 أشهر.

وأضافت المصادر نفسها أن الاتفاق بين الطرفين يقضي بخوض حمد الله مباريات كأس العالم للأندية فقط، ولم يجر حديث عن إمكانية مشاركته مع الأزرق العاصمي في بطولة السوبر السعودي الشهر المقبل في هونغ كونغ.

ووصل المغربي إلى فندق سيليستي مقر البعثة الهلالية في أورلاندو، واستقبله الطاقم الإداري للفريق.

وكانت إدارة النادي العاصمي خاطبت اتحاد الكرة لتقديم بدء موعد فترة تسجيل اللاعبين الصيفية، من أجل تسجيل حمد الله، وكذلك مدافع من دوري روشن السعودي، ضمن قائمته في مونديال الأندية.

وأضاف حساب "الرياضية" أن نادي الهلال يستطيع تسجيل لاعبين في قائمته المونديالية شريطة أن يغير اتحاد كرة القدم موعد فترة التسجيل المقررة سلفا ويفتح الفترة من الآن، للتزامن مع الفترة المسموح بها الخاصة بـ"فيفا" التي تنتهي يوم 3 يوليو/تموز الجاري، وهو ما تم بعد إعلان الاتحاد تقديم فترة التسجيل لتنطلق من اليوم الخميس.

ويستعد الهلال لمواجهة فلومينيسي البرازيلي غدا الجمعة في ربع نهائي كأس العالم للأندية، بعدما تغلب على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3 في دور الـ16.

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ولعب الهلال 4 مباريات في مونديال الأندية، حقق خلالها فوزين مهمين: الأول على باتشوكا بهدفين دون رد، والثاني 4-3 على مانشستر سيتي. وقبل ذلك، تعادل الهلال 1-1 مع ريال مدريد الإسباني، وسلبيا أمام رد بول سالزبورغ النمساوي.