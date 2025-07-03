الهلال ضد فلومينينسي في كأس العالم للأندية.. موعد المباراة والتشكيلتان والقنوات الناقلة

يتواجه فلومينينسي البرازيلي الهلالَ السعودي في أولى مباريات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 لكرة القدم.

وتقام المواجهة بين عملاق أميركا الجنوبية فلومينينسي والعملاق الآسيوي الهلال غدا الجمعة، الرابع من يوليو/تموز، على ملعب كامبينغ وورلد، أورلاندو، الولايات المتحدة.

وتنطلق المباراة الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة الساعة السابعة (19:00 بتوقيت غرينتش).

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد فلومينينسيي بكأس العالم للأندية؟

منصة "ديزن" (DAZN)

قناة "إم بي سي" (MBC)

قناة "إم بي سي أكشن" (MBC ACTION)

وسيسلط موقع الجزيرة نت رياضة الضوء على أولى مباريات ربع نهائي كأس العالم للأندية عبر تغطية مباشرة لتفاصيل المواجهة لحظة بلحظة والأهداف.

وعزّز الهلال صفوفه بالمهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، ثاني هدافي الدوري السعودي تاريخيا، قادما من الشباب بالإعارة في صفقة مفاجئة لم يكشف النادي عن تفاصيلها.

ويُفترض أن يُشكّل انضمام حمد الله إضافة هجومية مهمة للفريق السعودي، خصوصا في ظل غياب الجناح والقائد سالم الدوسري أيضا، بعد تعرضه للإصابة أمام باتشوكا.

ينتظم اللاعب "عبدالرزاق حمدالله" في تدريبات #الهلال اليوم في "أورلاندو" 🔹 https://t.co/n3rZhrPLSp — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) July 2, 2025

وتتجدد الزمالة بين حمد الله وبونو اللذين لعبا معا لعدد قليل من المباريات مع المنتخب المغربي من بينها في مونديال قطر 2022 حين تأهل المغرب إلى نصف النهائي في إنجاز تاريخي للكرتين العربية والأفريقية.

كيف وصل فلومينينسي إلى ربع النهائي؟

احتل فلومينينسي المركز الثاني في المجموعة الثامنة خلف بوروسيا دورتموند بفوزه على أولسان وتعادله مع متصدر الدوري الألماني وماميلودي صن داونز من جنوب أفريقيا.

وفي دور الـ16 فاز على مع إنتر ميلان الذي بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا وخسره بخماسية أمام باريس سان الفرنسي.

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كيف وصل الهلال إلى ربع النهائي؟

ضمن الهلال المركز الثاني في المجموعة الثامنة خلف ريال مدريد بعد تعادله مع العملاق الإسباني وريد بول سالزبورغ النمساوي، وفوزه على باتشوكا المكسيكي.

وفي دوري الـ16 حقق الزعيم فوزا مثيرا على مانشستر سيتي الإنجليزي 4-3 بعد الوقت الإضافي ليبلغ ربع نهائي البطولة.

وسيواجه الفائز من هذه المباراة الفائز من مباراة ربع النهائي الثانية، تشلسي الإنجليزي أو بالميراس البرازيلي، في الدور قبل النهائي.

أول مواجهة بين الفريقين

ستكون هذه أول مواجهة بين الهلال وفلوميننسي، لكن الخامسة بين فريقين من بلديهما. وسبق للهلال أن خسر أمام فلامنغو في نصف نهائي مونديال الأندية عام 2019، قبل أن يفوز عليه في نصف النهائي في فبراير/شباط 2023.

وسيدخل الفريق البرازيلي بغياب ظهيره الأيسر ريني بسبب نيله بطاقتين صفراوين، لكنه يأمل في مواصلة سلسلة اللاهزيمة التي وصلت إلى 10 مباريات في مختلف المسابقات.

التشكيلة الأساسية المحتملة لفلومينينسي

فابيو، إكزافي، تياغو سيلفا، فريتس، ​​فوينتيس؛ مارتينيلي، هركوليس، آرياس، نوناتو، كانوبيو؛ كانو.

التشكيلة الأساسية المحتملة للهلال

بونو، كانسيلو، الحربي، كوليبالي، لودي؛ ناصر الدوسري، نيفيز، سافيتش؛ مالكوم، ليوناردو، كنو.