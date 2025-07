موعد أول مباراة رسمية لبرشلونة على ملعب كامب نو بعد تجديده

بدأ العد التنازلي لعودة فريق برشلونة إلى ملعبه الشهير سبوتيفاي كامب نو بعد الكشف عن رزنامة الموسم الجديد للدوري الإسباني 2025-2026.

وأجرت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أمس قرعة جدول مباريات الموسم المقبل الذي سيقاتل فيه برشلونة من أجل الحفاظ على لقبه والتتويج به للمرة الثانية على التوالي.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الكتالوني مبارياته الثلاث الأولى خارج أرضه، وبعد إجراء القرعة تعرّف على خصومه حيث سيزور ملاعب فرق ريال مايوركا وليفانتي ورايو فاييكانو على التوالي.

وبعد فترة التوقف الدولي الأولى للموسم الجديد سيلعب برشلونة للمرة الأولى على ملعب سبوتيفاي كامب نو بعد إعادة بنائه.

ويستقبل برشلونة نظيره فالنسيا في الجولة الرابعة وذلك أحد يومي 13 أو 14 سبتمبر/أيلول 2025.

وكان رئيس برشلونة خوان لابورتا قد طلب من رابطة الدوري الإسباني خوض أول 3 أو 4 جولات من الموسم الجديد خارج ملعبه لضمان الجاهزية الكاملة للملعب.

