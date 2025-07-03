رياضة|الدوري الإسباني|إسبانيا

موعد أول مباراة رسمية لبرشلونة على ملعب كامب نو بعد تجديده

ملعب سبوتفاي كامب نو المصدر: نادي برشلونة
برشلونة سيعود في الموسم المقبل لملعب سبوتفاي كامب نو بعد غياب استمر موسمين (مواقع التواصل)
3/7/2025-|آخر تحديث: 00:24 (توقيت مكة)

بدأ العد التنازلي لعودة فريق برشلونة إلى ملعبه الشهير سبوتيفاي كامب نو بعد الكشف عن رزنامة الموسم الجديد للدوري الإسباني 2025-2026.

وأجرت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أمس قرعة جدول مباريات الموسم المقبل الذي سيقاتل فيه برشلونة من أجل الحفاظ على لقبه والتتويج به للمرة الثانية على التوالي.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ومن المقرر أن يخوض الفريق الكتالوني مبارياته الثلاث الأولى خارج أرضه، وبعد إجراء القرعة تعرّف على خصومه حيث سيزور ملاعب فرق ريال مايوركا وليفانتي ورايو فاييكانو على التوالي.

وبعد فترة التوقف الدولي الأولى للموسم الجديد سيلعب برشلونة للمرة الأولى على ملعب سبوتيفاي كامب نو بعد إعادة بنائه.

ويستقبل برشلونة نظيره فالنسيا في الجولة الرابعة وذلك أحد يومي 13 أو 14 سبتمبر/أيلول 2025.

وكان رئيس برشلونة خوان لابورتا قد طلب من رابطة الدوري الإسباني خوض أول 3 أو 4 جولات من الموسم الجديد خارج ملعبه لضمان الجاهزية الكاملة للملعب.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن افتتاح ملعب كامب نو سيكون بقدرة جماهيرية محدودة على اعتبار أن الأعمال في المدّرج الثالث ما زالت جارية.

وقالت "بعد أن قضى برشلونة الموسمين الماضيين في ملعب مونتجويك الأولمبي صار لديهم الآن موعد ومنافس واضحان لافتتاح سبوتيفاي كامب نو، وعليه يبدأ العد التنازلي لدى الجماهير للعودة إلى معقل الفريق. لا شك أن ذلك سيكون أحد أبرز لحظات موسم 2025-2026".

إعلان

يُذكر أن برشلونة أعلن قبل أيام أن بإمكان الجماهير العودة إلى سبوتيفاي كامب نو يوم 10 أغسطس/آب 2025، وسيتحقق ذلك في حال حصول النادي على موافقة البلدية، وفق الصحيفة نفسها.

ومن المقرر أن يحتضن سبوتيفاي كامب نو في ذلك اليوم مباراة بطولة خوان غامبر التي يقيمها برشلونة سنويا قبل انطلاق الموسم الكروي، التي ستكون بمثابة تجربة مهمة لمرافق الملعب وأرضيته قبل افتتاح الليغا ضد فالنسيا.

المصدر: الصحافة الإسبانية

إعلان