موعد أول مباراة رسمية لبرشلونة على ملعب كامب نو بعد تجديده

بدأ العد التنازلي لعودة فريق برشلونة إلى ملعبه الشهير سبوتيفاي كامب نو بعد الكشف عن رزنامة الموسم الجديد للدوري الإسباني 2025-2026.

وأجرت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أمس قرعة جدول مباريات الموسم المقبل الذي سيقاتل فيه برشلونة من أجل الحفاظ على لقبه والتتويج به للمرة الثانية على التوالي.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الكتالوني مبارياته الثلاث الأولى خارج أرضه، وبعد إجراء القرعة تعرّف على خصومه حيث سيزور ملاعب فرق ريال مايوركا وليفانتي ورايو فاييكانو على التوالي.

🚨🔵🔴 جدول مباريات برشلونة لموسم (2025/26) في الليغا 🇪🇸 : الجولة 1 ✈️ ريال مايوركا

الجولة 2 ✈️ ليفانتي

الجولة 3 ✈️ رايو فاييكانو

الجولة 4 🏠 فالنسيا

الجولة 5 🏠 خيتافي

الجولة 6 ✈️ ريال أوفيدو

الجولة 7 🏠 ريال سوسيداد

الجولة 8 ✈️ إشبيلية

الجولة 9 🏠 جيرونا

الجولة 10 ✈️ ريال… pic.twitter.com/uXJRz380H8 — Copa (@Copa_Lal) July 1, 2025

وبعد فترة التوقف الدولي الأولى للموسم الجديد سيلعب برشلونة للمرة الأولى على ملعب سبوتيفاي كامب نو بعد إعادة بنائه.

ويستقبل برشلونة نظيره فالنسيا في الجولة الرابعة وذلك أحد يومي 13 أو 14 سبتمبر/أيلول 2025.

وكان رئيس برشلونة خوان لابورتا قد طلب من رابطة الدوري الإسباني خوض أول 3 أو 4 جولات من الموسم الجديد خارج ملعبه لضمان الجاهزية الكاملة للملعب.

Official: The first official match back at the Spotify Camp Nou. Barcelona vs Valencia on September 14. pic.twitter.com/SOIIPPNvgk — Barça Universal (@BarcaUniversal) July 2, 2025

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن افتتاح ملعب كامب نو سيكون بقدرة جماهيرية محدودة على اعتبار أن الأعمال في المدّرج الثالث ما زالت جارية.

وقالت "بعد أن قضى برشلونة الموسمين الماضيين في ملعب مونتجويك الأولمبي صار لديهم الآن موعد ومنافس واضحان لافتتاح سبوتيفاي كامب نو، وعليه يبدأ العد التنازلي لدى الجماهير للعودة إلى معقل الفريق. لا شك أن ذلك سيكون أحد أبرز لحظات موسم 2025-2026".

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يُذكر أن برشلونة أعلن قبل أيام أن بإمكان الجماهير العودة إلى سبوتيفاي كامب نو يوم 10 أغسطس/آب 2025، وسيتحقق ذلك في حال حصول النادي على موافقة البلدية، وفق الصحيفة نفسها.

نضرب لكم موعداً في قلعتنا يوم 10 أغسطس/آب 2025 pic.twitter.com/EiGUUu19Sy — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) June 25, 2025

ومن المقرر أن يحتضن سبوتيفاي كامب نو في ذلك اليوم مباراة بطولة خوان غامبر التي يقيمها برشلونة سنويا قبل انطلاق الموسم الكروي، التي ستكون بمثابة تجربة مهمة لمرافق الملعب وأرضيته قبل افتتاح الليغا ضد فالنسيا.