شقيق جوتا ومات معه بحادث سير.. من أندريه سيلفا؟

استيقظ عشاق كرة القدم في العالم صباح اليوم الخميس على خبر وفاة البرتغالي ديوغو جوتا لاعب ليفربول وشقيقه أندريه سيلفا إثر حادث سيارة في منطقة قريبة من الحدود الإسبانية البرتغالية.

ويحظى جوتا (28 عاما) بشهرة عالمية كبيرة كونه يلعب في واحد من أقوى الأندية وأكثرها انتشارا في العالم، لكن قليلين جدا ربما يعرفون شقيقه أندريه سيلفا والغالبية العظمى لم تسمع باسمه على الإطلاق رغم أنه لاعب كرة قدم أيضا.

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وكان الراحل أندريه سيلفا (26 عاما) يلعب في صفوف فريق "بينافيل" أحد أندية دوري الدرجة الثانية في البرتغال، والذي أنهى الموسم الماضي 2024-2025 في المركز 11 برصيد 45 نقطة.

وشارك أندريه سيلفا مع فريقه بالموسم الماضي في 32 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها هدفين ومنح زملاءه تمريرتين حاسمتين.

ولعب أندريه سيلفا في مركز الوسط الهجومي، وتميز بتحركاته المؤثرة وتموضعه الذكي داخل منطقة الجزاء، وفق ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.

وبعد موسمين قضاهما مع بينافيل، كان اللاعب يستعد للظهور في الموسم الثالث خلال الأسابيع المقبلة، وهو الأخير في عقده الممتد حتى يوم 30 يونيو/حزيران 2026.

وتدرج أندريه سيلفا في أكاديمية بورتو، إلى جانب شقيقه ديوغو، كما دافع عن ألوان فرق الشباب لناديي بوافيشتا وفاماليكاو وارتدى قميص فريق غوندومار أحد أندية منطقة بورتو.

O Futebol Clube do Porto está de luto. É com choque e profundo pesar que enviamos as sentidas condolências à família e amigos do Diogo Jota e irmão André Silva, que também foi nosso atleta nos escalões de formação. Descansem em paz.#FCPorto pic.twitter.com/BXlR8v7y7Z — FC Porto (@FCPorto) July 3, 2025

وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 350 ألف يورو، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في إحصائيات اللاعبين والأندية.

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وتُوفي ديوغو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا في الساعات الأولى من اليوم الخميس، وفق الصحيفة ذاتها.

واستقل الشقيقان سيارة "لامبورغيني" وسارا بها على الطريق السريع "إي 52" بمنطقة سانابريا التابعة لمقاطعة زامور على الحدود الإسبانية البرتغالية.

وانحرفت السيارة عن الطريق بعد انفجار أحد الإطارات مما أدى إلى انقلابها واشتعال النيران فيها لتحترق بالكامل كما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

لكن مواطنتها "آس" ذكرت بدورها أن انفجار أحد الإطارات حدث أثناء محاولة تجاوز سيارة أخرى كانت تسير على الطريق ذاته، لينتهي الحادث "بسيارة محترقة بالكامل ووفاة اللاعبين الشقيقين البرتغاليين".

وانهالت بيانات العزاء والمواساة من العديد من الأندية الأوروبية وذلك عبر حساباتها الرسمية على منصة "إكس"، أبرزها مانشستر يونايتد وإيفرتون ألدّ المنافسين لليفربول، وكذلك أرسنال ومانشستر سيتي ورابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم ونادي أتلتيكو مدريد وبرشلونة الإسبانيين.

بدوره، أعلن نادي بورتو البرتغالي الحداد بعد وفاة جوتا وأندريه، وكتب عبر حسابه الرسمي "ببالغ الحزن والأسى نتقدم بأحر التعازي إلى عائلة وأصدقاء ديوغو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا الذي كان أيضا لاعبا في فئات الشباب".