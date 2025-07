شقيق جوتا ومات معه بحادث سير.. من أندريه سيلفا؟

استيقظ عشاق كرة القدم في العالم صباح اليوم الخميس على خبر وفاة البرتغالي ديوغو جوتا لاعب ليفربول وشقيقه أندريه سيلفا إثر حادث سيارة في منطقة قريبة من الحدود الإسبانية البرتغالية.

ويحظى جوتا (28 عاما) بشهرة عالمية كبيرة كونه يلعب في واحد من أقوى الأندية وأكثرها انتشارا في العالم، لكن قليلين جدا ربما يعرفون شقيقه أندريه سيلفا والغالبية العظمى لم تسمع باسمه على الإطلاق رغم أنه لاعب كرة قدم أيضا.

وكان الراحل أندريه سيلفا (26 عاما) يلعب في صفوف فريق "بينافيل" أحد أندية دوري الدرجة الثانية في البرتغال، والذي أنهى الموسم الماضي 2024-2025 في المركز 11 برصيد 45 نقطة.

وشارك أندريه سيلفا مع فريقه بالموسم الماضي في 32 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها هدفين ومنح زملاءه تمريرتين حاسمتين.

ولعب أندريه سيلفا في مركز الوسط الهجومي، وتميز بتحركاته المؤثرة وتموضعه الذكي داخل منطقة الجزاء، وفق ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.

وبعد موسمين قضاهما مع بينافيل، كان اللاعب يستعد للظهور في الموسم الثالث خلال الأسابيع المقبلة، وهو الأخير في عقده الممتد حتى يوم 30 يونيو/حزيران 2026.

وتدرج أندريه سيلفا في أكاديمية بورتو، إلى جانب شقيقه ديوغو، كما دافع عن ألوان فرق الشباب لناديي بوافيشتا وفاماليكاو وارتدى قميص فريق غوندومار أحد أندية منطقة بورتو.

O Futebol Clube do Porto está de luto.

É com choque e profundo pesar que enviamos as sentidas condolências à família e amigos do Diogo Jota e irmão André Silva, que também foi nosso atleta nos escalões de formação.

Descansem em paz.#FCPorto pic.twitter.com/BXlR8v7y7Z

— FC Porto (@FCPorto) July 3, 2025