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وفاة البرتغالي ديوغو جوتا لاعب ليفربول في حادث سير

FILE PHOTO: Soccer Football - Premier League - Crystal Palace v Liverpool - Selhurst Park, London, Britain - October 5, 2024 Liverpool's Diogo Jota arrives before the match REUTERS/Hannah Mckay/File Photo EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..
البرتغالي ديوغو جوتا لاعب ليفربول توفي بحادث سير (رويترز)
3/7/2025-|آخر تحديث: 13:36 (توقيت مكة)

أكد نادي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وفاة لاعبه الدولي البرتغالي ديوغو جوتا بعد تعرضه لحادث سير.

ونشر الريدز عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" بيانا مقتضبا قال فيه "ببالغ الحزن والأسى، ينعى نادي ليفربول ديوغو جوتا وشقيقه أندريه، اللذين وافتهما المنية إثر حادث سير في إسبانيا".

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بدوره، أصدر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بيانا مماثلا جاء فيه: "الاتحاد البرتغالي لكرة القدم وكرة القدم البرتغالية بأسرها في حالة حزن شديد بعد وفاة ديوغو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا فجر اليوم في إسبانيا".

وأضاف "نعرب عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة ديوغو وأندريه وأصدقائهما وكذلك لنادي ليفربول ونادي بينافيل اللذين كانا يلعبان فيهما على التوالي".

وتابع "لقد فقدنا بطلين. إن رحيل ديوغو وأندريه سيلفا يمثل خسارة لا تُعوّض لكرة القدم البرتغالية، وسنسعى جاهدين لتخليد ذكراهما".

وطلب الاتحاد البرتغالي من نظيره الأوروبي "يويفا" الوقوف دقيقة حداد اليوم قبل مباراة المنتخب البرتغالي أمام إسبانيا ضمن بطولة أمم أوروبا للسيدات، المُقامة في سويسرا.

تفاصيل الحادثة

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن سيارة اللاعب (28 عاما) انحرفت عن الطريق، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها، وذلك على أحد الطرق السريعة بمنطقة سانابريا التابعة لمقاطعة زامور على الحدود الإسبانية البرتغالية.

وحسب شهود عيان أبلغوا خدمات الطوارئ على الفور بالحادث، فإن السيارة احترقت بالكامل كما أن ألسنة اللهب امتدت إلى المزروعات الموجودة إلى جانب الطريق.

ونقلت "ماركا" عن مصادر عدة أن سبب الحادث قد يكون انفجار أحد الإطارات، مما أدى إلى خروج السيارة عن مسارها ومن ثم احتراقها.

وشارك الراحل جوتا مع ليفربول الموسم الماضي في 37 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 9 أهداف وقدّم لزملائه 4 تمريرات حاسمة، وتُوّج مع الريدز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ووصل جوتا إلى ليفربول عام 2020 قادما من وولفرهامبتون في صفقة بلغت 44.7 مليون يورو، وفق بيانات موقع ترانسفير ماركت الشهير.

ومنذ ذلك التاريخ دافع جوتا عن ألوان "الريدز" في 182 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 65 هدفا وصنع 26.

وحصد اللاعب الراحل مع ليفربول 4 ألقاب هي: الدوري الإنجليزي الممتاز (1)، وكأس الاتحاد الإنجليزي (1)، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (2).

وخلال مسيرته الاحترافية، ارتدى جوتا قمصان أندية بورتو وباسوش دي فيريرا البرتغاليين، وولفرهامبتون وليفربول الإنجليزيين.

وعلى الصعيد الدولي، مثّل جوتا منتخب البرتغال في 49 مباراة سجل خلالها 14 هدفا، وتُوج مع الفريق الوطني بلقبين اثنين في دوري الأمم الأوروبية 2018-2019 و2024-2025.

وكان ديوغو احتفل بزفافه مؤخرا مع خطيبته روتي كاردوسو في حفل أُقيم يوم 22 يونيو/حزيران الماضي.

المصدر: مواقع إلكترونية

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