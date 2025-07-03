لامبورغيني سيارة قادت دييغو جوتا إلى الموت

قبل الوفاة المأساوية للدولي البرتغالي ديوغو جوتا وشقيقه أندريه بحادث سير في إسبانيا فجر اليوم الخميس، كانا يستقلان سيارة لامبورغيني هوراكان إحدى أقوى السيارات الخارقة في السوق والتي تحطمت بالكامل والتهمتها النيران.

ولقي جوتو البالغ من العمر 28 عاما وشقيقه الأصغر أندريه سيلفا 26 عاما، حتفهما في حادث مروع على طريق سريع بالقرب من بلدة سيردانيا الشمالية الإسبانية.

وذكرت صحيفة "صن" الإسبانية أن الحادث الأليم قد يكون سببه مشاكل تتعلق بالسلامة في سيارة لامبورغيني هوراكان قيمتها 250 ألف جنيه إسترليني (341 ألف دولار) وهو طراز فاخر جدا يحبه نجوم كرة القدم والمشاهير.

وسيارة هوراكان أقرب ما تكون إلى سيارات السباق وهي متوفرة بـ4 إصدارات: ستيراتو، وتكنيكا، وإس تي أو، وإيفو سبايدر، وتتميز جميعها بنظام دفع خلفي ويرجح أنه سبب النهاية المأساوية للاعب ليفربول وشقيقه.

ويُحتمل أن يكون السبب وراء الحادث انفجار إطار، ما أدى إلى اختلال توازن السيارة الخلفي، خاصةً إذا كان اللاعب يقود بسرعة عالية لأن لامبورغيني قادرة على الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 325 كيلومترا في الساعة.

هل كانت سيارة جوتا تعاني من مشاكل السلامة؟

وتحقق السلطات الإسبانية في أسباب الحادث القاتل وعلى الرغم من أنه لا يوجد ما يشير إلى أن مشاكل أخرى تتعلق بالسلامة لعبت دورا في وفاة جوتا إلا أن موقع "كار سكوب" (Carscoops)، ذكر أن سيارة هوراكان واجهت مشاكل على مر السنين، بما في ذلك تعديلات المصابيح الأمامية التي يمكن أن تسبب الوهج وتقليل الرؤية بالإضافة إلى فشل تحذير حزام الأمان.

وبعد اختبار أجري في سبتمبر/أيلول 2024 على 39 نموذجا من "هوراكان إيفو سبايدر" (Huracán EVO Spyder) في الولايات المتحدة، اعترفت شركة لامبورغيني بأن دعامة الحماية من الاصطدام للهيكل الأمامي ربما تم تركيبها على الجانب الخطأ بسبب خطأ بشري في مصنع سانت أجاتا بولونيزي.

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وفي مرحلة الإنتاج من عام 2014 إلى عام 2024 أصبحت هوراكان واحدة من أكثر سيارات لامبورغيني مبيعا، إذ بيعت منها أكثر من 25 ألف وحدة عالميا.

أهم مميزات لامبورغيني هوراكان

تتميز هذه السيارة الخارقة الفاخرة من العلامة التجارية الإيطالية بقوة 640 حصانا ومحرك بـ10 إسطوانات وسعة 5.3 لترات، وتأتي مع ناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي القابض بـ7 سرعات مُحسّن، وتتسارع هوراكان من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة (في أقوى نسخها) في 3.2 ثوان.

وعدّلت لامبورغيني سيارتها الخارقة لتلبية احتياجات مختلف أنواع السباقات مثل سباقات غران توريزمو التي تتنافس فيها جنبا إلى جنب مع سوبر تروفيو إيفو.