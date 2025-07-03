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لاعب أصغر من لامين جمال يقود المكسيك إلى نهائي الكأس الذهبية

CHAPEL HILL, NORTH CAROLINA - JUNE 10: Gilberto Mora #7 of Mexico attends an international friendly match between Mexico and Turkey at Kenan Stadium on June 10, 2025 in Chapel Hill, North Carolina. (Photo by Omar Vega/Getty Images)
غيلبرتو مورا قاد منتخب المكسيك إلى نهائي بطولة الكأس الذهبية (غيتي)
3/7/2025-|آخر تحديث: 21:41 (توقيت مكة)

قاد اللاعب الناشئ غيلبرتو مورا منتخب بلاده المكسيك إلى المباراة النهائية للكأس الذهبية بعد تألقه اللافت أمام هندوراس في نصف نهائي البطولة.

وخاض غيلبرتو البالغ من العمر 16 عاما فجر اليوم، مباراته الدولية الثانية فقط مع المكسيك، وفيها قدّم تمريرة حاسمة، سجل منها زميله راؤول خيمينيز هدف الفوز (1-0) على هندوراس، وذلك بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني.

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وحظي غيلبرتو بإشادة كبيرة من وسائل الإعلام في بلاده والعالم التي ترى أن الفضل في تأهل المكسيك للمباراة النهائية يعود إلى "مراهق أصغر سنا من لامين جمال (نجم برشلونة)".

ونال لاعب خط الوسط غيلبرتو جائزة رجل المباراة، ليس بسبب التمريرة الحاسمة فقط، بل لأرقامه الرائعة التي أنهى بها اللقاء ضد هندوراس.

وصنع اللاعب الناشئ فرصتين أخريين، وفاز في 8 مواجهات فردية (أعلى عدد في المباراة)، وكان الأكثر تعرّضا للأخطاء بحسب شبكة "أر أم سي سبورت" الفرنسية.

ولفت غيلبرتو الأنظار إليه أكثر لنضجه التكتيكي في وسط الملعب، رغم ظروف المباراة الصعبة من الناحية البدنية.

وكال خافيير أغيري مدرب المنتخب المكسيكي عبارات المديح والإطراء للاعب الناشئ وقال "نحن محظوظون بهذا اللاعب، يا له من حظ أنه مكسيكي".

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وأضاف "والداه يعتنيان به جيدا وهذا يظهر في التربية التي تلّقاها في المنزل. سلوكه ممتاز ولا أعتقد أن بيئته أو الضغوطات ستؤثر عليه".

وأتم أغيري "إنه لا يزال طفلا. لاعبو هندوراس يلعبون بقوة بدنية إلى أقصى الحدود، لكن غيلبرتو يمتلك موهبة كبيرة".

واستدعي أغيري غيلبرتو في يونيو/حزيران الماضي للمباراتين الوديتين ضد سويسرا وتركيا، لكنه لم يحظ بأي دقيقة.

لكن المدرب منح اللاعب شرف الظهور الأول مع المكسيك يوم الأحد الماضي ضد السعودية في ربع نهائي الكأس الذهبية والتي انتهت بالفوز (2-0)، ليصبح غيلبرتو أصغر لاعب يرتدي قميص المنتخب الوطني بعمر 16 عاما و257 يوما.

ويواجه المنتخب المكسيكي نظيره الأميركي في المباراة النهائية على ملعب إن آر جي ستاديوم فجر الأحد القادم وتحديدا عند الساعة الثانية بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

ويلعب غيلبرتو في صفوف فريق الكبار لنادي تيخوانا منذ ظهوره الأول في الدوري المكسيكي، وذلك في أغسطس/آب 2024 وحينها كان بعمر 15 عاما.

ويُعد غيلبرتو ثالث أصغر لاعب يشارك في مباراة بالدوري المكسيكي بعد فيكتور مانون ومارتين غالفان، وقد أثار حيرة الجميع بعدما ارتدى قميصا، يحمل القميص رقماً ثلاثيا وهو 251.

المصدر: مواقع إلكترونية

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