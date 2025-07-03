لاعب أصغر من لامين جمال يقود المكسيك إلى نهائي الكأس الذهبية

قاد اللاعب الناشئ غيلبرتو مورا منتخب بلاده المكسيك إلى المباراة النهائية للكأس الذهبية بعد تألقه اللافت أمام هندوراس في نصف نهائي البطولة.

وخاض غيلبرتو البالغ من العمر 16 عاما فجر اليوم، مباراته الدولية الثانية فقط مع المكسيك، وفيها قدّم تمريرة حاسمة، سجل منها زميله راؤول خيمينيز هدف الفوز (1-0) على هندوراس، وذلك بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني.

Golazo de Raúl Jiménez (México) para el 1-0 ante Honduras; narración de @pacogonzaleztv pic.twitter.com/uju4ANQqKR — lilboimx (@lilboimx) July 3, 2025

وحظي غيلبرتو بإشادة كبيرة من وسائل الإعلام في بلاده والعالم التي ترى أن الفضل في تأهل المكسيك للمباراة النهائية يعود إلى "مراهق أصغر سنا من لامين جمال (نجم برشلونة)".

ونال لاعب خط الوسط غيلبرتو جائزة رجل المباراة، ليس بسبب التمريرة الحاسمة فقط، بل لأرقامه الرائعة التي أنهى بها اللقاء ضد هندوراس.

وصنع اللاعب الناشئ فرصتين أخريين، وفاز في 8 مواجهات فردية (أعلى عدد في المباراة)، وكان الأكثر تعرّضا للأخطاء بحسب شبكة "أر أم سي سبورت" الفرنسية.

🌟🇲🇽 Gilberto Mora (16) tonight in the Gold Cup semifinals in his second-ever start for Mexico: – 1 assist

– 2 chances created (match highest)

– 1 big chance created

– 8 duels won (match highest)

– Most fouled player in the match We have a generational talent on our hands. 💎 pic.twitter.com/NflWcs0OGK — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) July 3, 2025

ولفت غيلبرتو الأنظار إليه أكثر لنضجه التكتيكي في وسط الملعب، رغم ظروف المباراة الصعبة من الناحية البدنية.

وكال خافيير أغيري مدرب المنتخب المكسيكي عبارات المديح والإطراء للاعب الناشئ وقال "نحن محظوظون بهذا اللاعب، يا له من حظ أنه مكسيكي".

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وأضاف "والداه يعتنيان به جيدا وهذا يظهر في التربية التي تلّقاها في المنزل. سلوكه ممتاز ولا أعتقد أن بيئته أو الضغوطات ستؤثر عليه".

Big moment, big talent 💫 16-year-old Gilberto Mora shows he’s built for the moment setting up Raúl Jiménez in Mexico’s Gold Cup semifinal vs Honduras 🇲🇽🔥 pic.twitter.com/lIPMiqX22q — OneFootball (@OneFootball) July 3, 2025

وأتم أغيري "إنه لا يزال طفلا. لاعبو هندوراس يلعبون بقوة بدنية إلى أقصى الحدود، لكن غيلبرتو يمتلك موهبة كبيرة".

واستدعي أغيري غيلبرتو في يونيو/حزيران الماضي للمباراتين الوديتين ضد سويسرا وتركيا، لكنه لم يحظ بأي دقيقة.

لكن المدرب منح اللاعب شرف الظهور الأول مع المكسيك يوم الأحد الماضي ضد السعودية في ربع نهائي الكأس الذهبية والتي انتهت بالفوز (2-0)، ليصبح غيلبرتو أصغر لاعب يرتدي قميص المنتخب الوطني بعمر 16 عاما و257 يوما.

"UN ORGULLO Y UN SUEÑO DE DEBUTAR CON SELECCIÓN" La emoción de Gilberto Mora de haber tenido su primer juego oficial con el Tri a sus 16 años y 257 días 🇲🇽 🔝 pic.twitter.com/N5LOhdONsi — ESPN.com.mx (@ESPNmx) June 29, 2025

ويواجه المنتخب المكسيكي نظيره الأميركي في المباراة النهائية على ملعب إن آر جي ستاديوم فجر الأحد القادم وتحديدا عند الساعة الثانية بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

ويلعب غيلبرتو في صفوف فريق الكبار لنادي تيخوانا منذ ظهوره الأول في الدوري المكسيكي، وذلك في أغسطس/آب 2024 وحينها كان بعمر 15 عاما.

ويُعد غيلبرتو ثالث أصغر لاعب يشارك في مباراة بالدوري المكسيكي بعد فيكتور مانون ومارتين غالفان، وقد أثار حيرة الجميع بعدما ارتدى قميصا، يحمل القميص رقماً ثلاثيا وهو 251.