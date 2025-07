لاعب أصغر من لامين جمال يقود المكسيك إلى نهائي الكأس الذهبية

قاد اللاعب الناشئ غيلبرتو مورا منتخب بلاده المكسيك إلى المباراة النهائية للكأس الذهبية بعد تألقه اللافت أمام هندوراس في نصف نهائي البطولة.

وخاض غيلبرتو البالغ من العمر 16 عاما فجر اليوم، مباراته الدولية الثانية فقط مع المكسيك، وفيها قدّم تمريرة حاسمة، سجل منها زميله راؤول خيمينيز هدف الفوز (1-0) على هندوراس، وذلك بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني.

وحظي غيلبرتو بإشادة كبيرة من وسائل الإعلام في بلاده والعالم التي ترى أن الفضل في تأهل المكسيك للمباراة النهائية يعود إلى "مراهق أصغر سنا من لامين جمال (نجم برشلونة)".

ونال لاعب خط الوسط غيلبرتو جائزة رجل المباراة، ليس بسبب التمريرة الحاسمة فقط، بل لأرقامه الرائعة التي أنهى بها اللقاء ضد هندوراس.

وصنع اللاعب الناشئ فرصتين أخريين، وفاز في 8 مواجهات فردية (أعلى عدد في المباراة)، وكان الأكثر تعرّضا للأخطاء بحسب شبكة "أر أم سي سبورت" الفرنسية.

🌟🇲🇽 Gilberto Mora (16) tonight in the Gold Cup semifinals in his second-ever start for Mexico:

– 1 assist

– 2 chances created (match highest)

– 1 big chance created

– 8 duels won (match highest)

– Most fouled player in the match

We have a generational talent on our hands. 💎 pic.twitter.com/NflWcs0OGK

— All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) July 3, 2025