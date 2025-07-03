سر اختيار جوتا السفر بالسيارة بدلا من الطائرة

شكّلت وفاة ديوغو جوتا لاعب ليفربول الإنجليزي وشقيقه أندريه سيلفا، صدمة لجمهور كرة القدم في العالم، ولا سيما أنصار ليفربول الإنجليزي، الذي كان يدافع ديوغو عن ألوانه منذ عام 2020.

ولقي جوتا وشقيقه الأصغر أندريه حتفهما بعد تعرض سيارتهما لحادث شمال إسبانيا في طريقهما إلى ركوب عبّارة كانا سينتقلان فيها إلى بريطانيا.

وانحرفت السيارة "عن المسار" قبل أن تندلع فيها النيران، بحسب ما أوضحت وكالة الحرس المدني (غارديا سيفيل)، موضحة أن الراكبين، ديوغو وشقيقه الأصغر أندريه، كانا قد لقيا حتفهما عند وصول خدمات الطوارئ.

وأظهرت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو تظهر حطام سيارة قالت، إنها من نوع لامبورغيني يملكها جوتا.

سبب وفاة ديوغو جوتا

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد انفجر إطار المركبة أثناء محاولة التجاوز على الطريق A-52 في سيرناديلا قرب زامورا، على بعد 10 أميال فقط من الحدود بين إسبانيا والبرتغال.

وأوضحت الصحيفة، أن جوتا وشقيقه كانا في طريقهما إلى مدينة سانتاندير الإسبانية، لركوب عبّارة إلى بريطانيا بعد أن نُصح ديوغو بعدم السفر في الطائرة بعد خضوعه لجراحة في الرئة.

Bir kamyon şoförü, Diogo Jota'nın yanan aracını görüntülemiş… pic.twitter.com/VIb8R5q4jc — Samet Çayır (@Sametcayir) July 3, 2025

وأضافت "من المقرر أن يبدأ ليفربول تدريباته قبل بداية الموسم يوم الاثنين، لذا كان جوتا عائدا إلى المملكة المتحدة في رحلة برية مع شقيقه بعد أقل من أسبوعين من زواجه في 22 يونيو/حزيران الماضي".

لماذا سافر جوتا في السيارة وليس في الطائرة؟

وأشارت الصحيفة إلى أن الأطباء نصحوا نجم ليفربول بعدم السفر جوا بعد خضوعه لعملية جراحية أخيرا، لذلك قرر السفر عبر رحلة بحرية بعد عبور الحدود الإسبانية بالسيارة.

وتغادر العبّارة "بريتاني فيريز" من مدينة سانتاندير الإسبانية إلى مدينة بليموث الإنجليزية الساعة الرابعة عصرا اليوم بتوقيت بريطانيا، ومن المتوقع وصولها الساعة الحادية عشرة والربع صباح الجمعة.

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وقال الصحفي البرتغالي فيكتور بينتو لقناة "سي أم تي في" المحلية "كان ديوغو يختار في بعض الأحيان السفر بالطريق البري لأنه كان يعاني من بعض الانزعاج الرئوي، وكما نعلم، هناك عبّارة تربط جنوب إنجلترا بإسبانيا".

وكانت خدمات الطوارئ في منطقة كاستيا وليون في إسبانيا أكدت وقوع الحادث ووفاة شخصين نحو الساعة 12:35 من صباح الخميس، ثم أكد الاتحاد البرتغالي لكرة القدم وفاة ديوغو وأندريه نحو الساعة الثامنة صباحا.

سر اختلاف لقب جوتا عن شقيقه

ووُلد ديوغو باسم ديوغو دا سيلفا، لكنه غيّر لقبه إلى جوتا ليُميّزه عن غيره فهو لقب شائع، أما شقيقه أندريه، فاحتفظ باسم العائلة، ولم يرزق والداهما، جواكيم وإيزابيل سيلفا بأبناء غيرهما.

كان جوتا جزءا من تشكيلة ليفربول الفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2024-2025، إذ سجل 6 أهداف في 26 مباراة، كما لعب مع منتخب البرتغال وساهم في فوزه بدوري الأمم الأوروبية الشهر الماضي بفوزٍ استثنائي على غريمه إسبانيا بركلات الترجيح.

أما شقيقه الأصغر فكان يلعب في نادي بينافيل، في الدرجة الثانية بالدوري البرتغالي.