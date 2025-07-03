ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند في كأس العالم للأندية.. موعد المباراة والتشكيلتان والقنوات الناقلة

في لقاء أوروبي خالص في كأس العالم للأندية، سيتنافس ريال مدريد وبوروسيا دورتموند على مقعد في الدور نصف النهائي.

ويلتقي الفريقان السبت، الخامس من يوليو/تموز الجاري، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي والذي يتسع لـ82 ألفا و566 مشجعا.

وتنطلق المباراة الساعة الـ11 مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند بكأس العالم للأندية؟

منصة "ديزن" (DAZN)

قناة "إم بي سي" (MBC)

قناة "إم بي سي أكشن" (MBC ACTION)

وسيسلط موقع الجزيرة نت رياضة الضوء على أولى مباريات ربع نهائي كأس العالم للأندية عبر تغطية مباشرة لتفاصيل المواجهة لحظة بلحظة والأهداف.

ويتطلع دورتموند إلى الثأر من هزائمه الأخيرة أمام مدريد، بعد خسارته أمام الإسبان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وفي مرحلة الدوري في موسم 2024-2025.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الفائز من المواجهة بايرن ميونخ الألماني أو باريس سان جيرمان.

كيف وصل ريال مدريد إلى ربع النهائي؟

تعادل ريال مدريد في مباراته الأولى في دور المجموعات أمام الهلال 1-1، وحقق الفوز على باتشوكا 3-1وعلى ريد بول سالزبورغ 3-0 ليضمن مكانه في دور الـ16، إذ تغلب على يوفنتوس 1-0.

ولم يخسر ريال مدريد أي مباراة في كأس العالم للأندية حتى الآن، إذ فاز بـ16 مباراة وتوج بالبطولة 5 مرات سابقا، ولم يتمكن سوى الهلال السعودي من إيقافهم منذ عام 2014.

كيف وصل بوروسيا دورتموند إلى ربع النهائي؟

تصدر دورتموند المجموعة السادسة بالتعادل سلببيا مع فلومينينسي البرازيلي، ثم الفوز 4-3 على ماميلودي صن داونز في مباراة مثيرة شهدت 7 أهداف، ثم التغلب على أولسان هوينداي 1-0.

وفي دور الـ16، سجل دورتموند هدفين قبل مرور نصف ساعة من بداية المباراة عن طريق سيرهو غيراسي ليفوز على مونتيري المكسيكي 2-1.

يسعى الفريق الألماني الفائز بكأس الإنتركونتيننتال عام 1997 إلى تحقيق أول لقب في كأس العالم للأندية هذا الصيف؛ ولكن يتعين عليه أولا التغلب على النادي الملكي.

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التشكيلة المحتملة لريال مدريد

كوبيل، شول، أنطون، بنسبعيني، رايرسون، غروس، نميشا، سابيتزر، سفينسون، غيراسي، أديمي.

التشكيلة المحتملة لبوروسيا دورتموند

كورتوا، روديغر، تشواميني، هويسن، ألكسندر أرنولد، بيلينغهام، فالفيردي، غولر، غارسيا، مبابي، فينيسيوس.