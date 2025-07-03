دييغو جوتا.. قصة شاب صغير حالم خطفه الموت مبكرا

كان ديوغو جوتا، باعترافه الشخصي، "شابا صغيرا" من بلدة في شمال البرتغال، لكنه كان يحمل حلما كبيرا هو اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق جوتا، الذي وافته المنية اليوم الخميس، عن عمر 28 عاما، هذا الحلم وأكثر بكثير، وفي أسابيعه الأخيرة قبل الوفاة، حقق جوتا بعض الإنجازات المذهلة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أنه فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول في مايو/أيار الماضي، وشارك بديلا في المباراة الأخيرة من الموسم أمام كريستال بالاس.

ومطلع يونيو/حزيران، حقق إنجازا آخر مع البرتغال، حيث كان ضمن الفريق الذي توج بلقب دوري أمم أوروبا.

ويوم 22 يونيو/حزيران، تزوج جوتا شريكته روت كاردوسو، أم أطفاله الثلاثة، ووصف الزواج على وسائل التواصل الاجتماعي قبل ساعات من وفاته بأنه "يوم لن ينساه أبدا".

ونشأ جوتا في جوندومار، وكان والداه يواخيم وإيزابيل يدفعان له تكاليف اللعب في النادي المحلي حتى أتم عامه الـ16.

ويصف موقع جوندومار الرسمي هذا النادي بأنه "قصة شغف وتفان"، ولا شك أن هناك قلة من اللاعبين يجسدون هذه القيّم أفضل من جوتا.

وفي تصريح لشبكة "سكاي سبورتس" في 2022 ، قال جوتا "كان هذا الطموح معي دائما. في طفولتي ونشأتي، لم ألعب أبدا للأندية الكبرى".

وأضاف "كان هناك القليل من زملائي الذين انتقلوا لبورتو وبنفيكا. خضت تجارب هناك، ولكنني لم أستمر أبدا. كنت دائما ضمن الأفضل، ولكنني لم أكن الأفضل أبدا".

وتابع "منذ اللحظة التي أتيحت لي فيها الفرصة، لم أفرط فيها. أعتقد أننا عندما كنا صغارا، كان لدينا ثقة دائمة في قدراتنا. ربما لم أكن اعتقد أنني سأصل إلى فريق بحجم ليفربول. كنت أتعامل مع الأمور خطوة خطوة، يوما يوما".

وأصبح جوتا لاعبا محترفا ضمن صفوف فريق باكوس دي فيراير في 2013، قبل أن يحقق ما بدا وكأنه حلم بالانتقال إلى العملاق الإسباني أتلتيكو مدريد في 2016.

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ولكنه لم يلعب أي مباراة رسمية، وعاد مرة أخرى إلى البرتغال، على سبيل الإعارة، لفريق بورتو.

حلم اللعب في الدوري الإنجليزي

وفي صيف 2017، أُعير للمرة الثالثة لفريق وولفرهامبتون، وسجل 18 هدفا في 46 مباراة، حيث ساعد الفريق على الصعود إلى الدوري الممتاز.

وبفضل جهوده، حصل على عقد دائم مع الفريق، وعلى الفرصة في تحقيق حلم الطفولة باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن جوتا مرة أخرى من تسجيل عدد مزدوج من الأهداف، بعدما تفادى وولفرهامبتون الهبوط، بل وتألق الفريق طوال الموسم، واحتل المركز السابع في أول موسم بالدوري الممتاز، وهو ما ساعد الفريق على التأهل للدوري الأوروبي، حيث وصل الفريق إلى دور الثمانية في الموسم التالي، الذي تأثر كثيرا بسبب جائحة فيروس كورونا.

كان شغف جوتا بكرة القدم يوازي شغفه واحترافه الألعاب الإلكترونية، وخاصة لعبة "فيفا"، حتى أنه توج بلقب النسخة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الإلكتروني في عام 2020.

ومنحه تألقه الفرصة للانتقال إلى ليفربول في سبتمبر/أيلول 2020، حيث أسند إليه يورغن كلوب، مدرب ليفربول وقتها، مهمة تحدي الثلاثي الهجومي الأساسي المكون من محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني.

وبدأ جوتا مسيرته مع ليفربول بقوة، حيث سجل هدفا بعد 8 دقائق فقط من مشاركته الأولى أمام أرسنال، ليواصل بعدها رحلة التألق، دون تراجع.

وبفضل خطورته الكبيرة، بقدميه، كان جوتا عنصرا أساسيا سواء ضمن التشكيلة الأساسية أو عند مشاركته بديلا، وساهم بشكل كبير في مسيرة ليفربول نحو تحقيق رباعية تاريخية في موسم 2021-2022، قبل أن يكتفي الفريق في النهاية بثنائية محلية بعد أن خسر لقب الدوري بفارق نقطة واحدة أمام مانشستر سيتي، ونهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد.

وتجسدت قيمة جوتا الكبيرة بالنسبة للنادي في العرض الذي تلقاه لتجديد عقده في صيف 2022 حتى عام 2027.

وقال جوتا لشبكة "سكاي سبورتس" في الصيف الذي وقع فيه تمديد تعاقده "الصعب ليس أن تصل إلى قمة الجبل، بل أن تثبت عليها. هذه العبارة تعني لي كثيرا، وبالتأكيد أجدها معبرة جدا".

وأضاف "هذا هو الجزء الأصعب، لأن هناك دائما من يسعى إلى الوصول إلى القمة للمرة الأولى. ولا يمكنك أبدا أن تسمح لهم بأن تكون إرادتهم أكبر من إرادتك".

وقد أثبت جوتا وجهة نظره، وواصل التسلق، ليصبح مطلع هذا الصيف، بطلا للدوري الممتاز مع ليفربول.

وقال للموقع الرسمي لفريق ليفربول الشهر الماضي: "أن أصل إلى هذا الموسم تحديدا ومعي اللقب الذي كنت أسعى إلى تحقيقه منذ سنوات، وفي أفضل دوري في العالم، الدوري الذي حلمت باللعب فيه عندما كنت طفلا، هو لحظة سأظل أعتز بها إلى الأبد".

وأردف "إنه إنجاز استثنائي لشاب صغير جاء من جونودمار، حيث راودني هذا الحلم. الوصول إلى هذه اللحظة كان أمرا رائعا للغاية".

وتوفي شقيق جوتا الأصغر أندريه سيلفا، أيضا، وهو لاعب كرة قدم محترف، معه في الحادث الذي وقع بزامورا في إسبانيا. ترك جوتا وراءه والديه يواخيم وإيزابيل، وزوجته روت، وأطفاله الثلاثة.