الملاكمة تدشن "العصر الذهبي" بالأزياء والنزالات الدامية والألعاب الافتراضية

إسطنبول – في أمسية جمعت بين الرياضة والأناقة والإبهار البصري، تحوّلت مدينة إسطنبول التركية إلى عاصمة للملاكمة العالمية أمس الأربعاء باستضافتها الاحتفالية الكبرى للاتحاد الدولي للملاكمة (آي بي إيه) التي أطلق عليها "العصر الذهبي"، في خطوة غير مسبوقة لإعادة تقديم الرياضة بحلّة عصرية تجارية تنافس كبرى الرياضات في العالم.

أقيم المؤتمر في أحد الفنادق التاريخية الكبرى في إسطنبول بحضور شخصيات رياضية وإعلامية بارزة، يتقدمهم الروسي عمر كريمليف رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، إلى جانب ضيوف شرف من النجوم والمشاهير، أبرزهم بطل العالم السابق للوزن الثقيل البريطاني تايسون فيوري، وعارضة الأزياء العالمية نعومي كامبل، التي أصبحت حاضرة كوجه إعلامي داعم للمبادرات الجديدة.

تحولات إستراتيجية للملاكمة

في كلمته الافتتاحية، كشف كريمليف عن ملامح مشروع "العصر الذهبي" الذي يشمل عدة مبادرات ضخمة، وقال "لم تعد (الملاكمة) مجرد رياضة، بل ثقافة عالمية عابرة للحدود".

وأعلن عن التحول نحو الاحتراف الكامل من خلال تطوير بطولات المحترفين، حيث سيتم تنظيم نزالات ذات طابع عالمي، يشارك فيها أبرز الملاكمين من خمس قارات على غرار بطولات كرة القدم.

كما أعلن عن إطلاق بطولة جديدة للملاكمة التقليدية الدامية بالقبضة العارية دون قفازات، مما يُعيد إحياء النمط الكلاسيكي للعبة بجاذبية جديدة.

وكشف كريمليف عن افتتاح الاتحاد الدولي للملاكمة عدة صالات في العواصم العالمية بدأت بالفعل في كازاخستان كنواة لأكاديميات تدريب شاملة تهدف لصناعة الأبطال وتنمية المواهب لبناء مستقبل مستدام للملاكمين الشباب حول العالم، مع خطط لتأسيس 200 صالة ملاكمة جديدة في الدول النامية خلال العامين القادمين.

كما كشف عن استحداث لعبة فيديو تفاعلية مخصصة للملاكمة، تجمع بين الرياضة والإثارة التقنية، تحبب الشباب في اللعبة وتمكنهم من تجربة محاكاة لنزالات واقعية بتقنيات الواقع الافتراضي (في آر)، وقد تم تخصيص جناح خاص داخل القاعة لخوض التجربة.

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كما نُظمت مباريات استعراضية مصغرة بين مواهب شابة من تركيا وبلجيكا، في حلبة داخلية زجاجية مصممة بطريقة مبهرة.

عرض أزياء الملاكمة

وفي تحوّل ضخم، أطلق رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة خط أزياء رياضيا جديدا يحمل طابع اللعبة بروح عصرية، أعلنت عنه مصممة أزياء روسية، تبعه عرض للأزياء لأول مرة في تاريخ الاتحاد، شارك فيه نيكو علي والش حفيد أسطورة الملاكمة العالمي الراحل محمد علي، تضمن تشكيلة من الملابس الرياضية المستوحاة من رياضة الملاكمة، صُممت خصيصًا من دور أزياء دولية بالتعاون مع مصممين من فرنسا وإيطاليا وتركيا.

وأعلن كريمليف عن نزال مرتقب سيقام في الإمارات بين ملاكمين إيراني وأميركي، في إشارة إلى أن الرياضة قد تسهم في حل ما أفسدته السياسة.

واختار الاتحاد الدولي قاعة احتفالات فخمة ذات طابع عثماني حديث في مدينة إسطنبول كخلفية بصرية مذهلة لهذا الحدث العالمي لأنها تربط بين قارتي آسيا وأوروبا، وأنها الواجهة البحرية للقرن الذهبي، لتشكل لوحة متكاملة عكست رسالة الاتحاد "الملاكمة عابرة للقارات وحديثة مثل حاضرها".

أهداف مبادرة "العصر الذهبي"

وقال الدكتور يوسف بن علي الكاظم، رئيس الاتحاد العربي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للملاكمة، للجزيرة نت إن إطلاق مبادرة "العصر الذهبي" للملاكمة يهدف إلى خلق بيئة أكثر شمولا ودعما وديناميكية للرياضيين والمدربين والمشجعين من خلال زيادة المشاركة بتشجيع المزيد على ممارسة الملاكمة، والوصول من الهواية إلى الاحترافية، وتعزيز جاذبية اللعبة وإبرازها من خلال إستراتيجيات تسويقية وإعلامية مبتكرة.

وأضاف الكاظم أن هناك العديد من المزايا ستعود على الرياضيين من هذه المبادرة، من أبرزها توفير الكثير من الفرص ومرافق التدريب التي تمثل بيئة داعمة لهم.

وتوقع أن توثق المبادرة علاقة المشجعين بالملاكمة، وتمنح اللعبة انتشارا عالميا أوسع خاصة بين فئات الشباب والمراهقين من خلال الألعاب التفاعلية والصالات الرياضية المزمع إنشاؤها.