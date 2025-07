الشرطة الفرنسية تطلق سراح الجزائري بلايلي بعد ساعات من اعتقاله

أصدرت النيابة العامة في فرنسا قرارا بالإفراج عن الجزائري يوسف بلايلي لاعب الترجي التونسي، بعد ساعات من توقيفه واعتقاله في أحد المطارات الفرنسية.

وأُوقف بلايلي -أمس الأربعاء- فور وصوله إلى مطار شارل ديغول بعد دخوله في مشادة مع طاقم الخطوط الجوية الفرنسية خلال رحلة تابعة للشركة بين نيويورك وباريس في أثناء عودة اللاعب من كأس العالم للأندية.

لكن النيابة العامة قررت بعد ساعات الإفراج عن بلايلي لعدم كفاية الأدلة لإثبات التهمة، وفق ما أكدته صحيفة لوباريزيان الفرنسية.

واتهمت الخطوط الجوية الفرنسية بلايلي بالاعتداء على طاقم الطائرة خلال الرحلة، وفور الوصول إلى المطار طلبت حضور الشرطة بسبب "سلوك غير لائق من أحد الركاب تجاه الطاقم" الذين تقدموا بشكوى رسمية.

وتم توقيف بلايلي (33 عاما) رغم أنه كان من المقرر أن يستقل طائرة أخرى لمواصلة طريق العودة إلى الجزائر لقضاء الإجازة الصيفية.

وكان حفيظ بلايلي والد اللاعب، قال في تصريحات لوسائل إعلام جزائرية: "تعرّض ابني يوسف لظلم في مطار شارل ديغول بفرنسا، الشرطة أهانته رغم أنه لاعب دولي كبير".

ومساء، نشر بلايلي صورة طاقم الطائرة الذي دخل في خلاف معه، عبر خاصية القصة بحسابه الرسمي على إنستغرام، وأرفقها بتعليق: "جزائري وفخور يا أوغاد"، قبل أن يحذفها لاحقا.

ورفض نادي الترجي الذي يملك عقد اللاعب التعليق على الحادثة.

وكان بلايلي وفريقه الترجي قد أنهيا مشاركتهما قبل أيام ببطولة كأس العالم الموسعّة المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

وودّع الترجي البطولة من الدور الأول باحتلاله المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، خلف فلامنغو البرازيلي وتشلسي الإنجليزي ومتقدما في الترتيب على "لوس أنجلوس إف سي" الأميركي.

وشارك بلايلي خلال البطولة بمباراتين سجل خلالهما هدفا وحيدا منح به الترجي الانتصار على "لوس أنجلوس إف سي" بالجولة الثانية من دور المجموعات، فيما غاب عن الثالثة أمام تشلسي للإيقاف بعد حصوله على بطاقتين صفراوين.

