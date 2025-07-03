استشهاد لاعب خدمات المغازي مهند اللّي في قطاع غزة

توفي لاعب نادي خدمات المغازي ومنتخب فلسطين لكرة القدم مهند فضل اللّي، الخميس، متأثرا بإصابته إثر قصف جوي إسرائيلي قبل أيام على منزله في مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة.

وقال النادي في منشور على فيسبوك: نزفُ إلى الجنة الشهيد البطل ونجم نادي خدمات المغازي الكابتن مهند فضل اللّي، جراء إصابته بقصف منزلهم الأسبوع الماضي. وقدم التعازي إلى أسرته وزملائه، ودعا له بالرحمة والمغفرة.

وجاء القصف أثناء وجود اللاعب في منزل عائلته، حيث أصيب قبل عدة أيام، لكنه فارق الحياة لاحقا متأثرا بجراحه، وفق النادي.

ويعد اللّي أحد لاعبي فريق خدمات المغازي، كما سبق له تمثيل منتخب فلسطين.

وقبل يومين، أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مقتل اللاعب مصطفى أبو عميرة الذي مثل عدة أندية في غزة، منها الصداقة وخدمات الشاطئ والزيتون، في قصف إسرائيلي آخر.

وفي 29 يونيو/حزيران الماضي، وثق الاتحاد مقتل 785 لاعبا وإداريا من مختلف الرياضات في قطاع غزة والضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أميركي، أكثر من 192 ألف فلسطيني شهداء وجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، منهم عشرات الأطفال.