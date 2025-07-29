وفاة عدّاء قبل أمتار من نهاية سباق ماراثون في كولومبيا

تُوفي أحد العدّائين المشاركين في فعاليات نصف ماراثون بوغوتا لعام 2025، قبل أمتار من الوصول إلى خط النهاية.

وذكر موقع "كاراكول" الكولومبي أن العدّاء واسمه بيدرو إنريكي رودريغيز سواريز تعرَض لوعكة صحية حادة ومفاجئة في السباق الذي احتضنه منتزه سيمون بوليفار بالعاصمة الكولومبية بوغوتا.

وأوضح أن سواريز الذي شارك في سباق 10 كيلو مترات ضمن الفعالية المذكورة، انهار على الأرض على بُعد 200 متر من خط النهاية مما أثار قلق العدائين الآخرين حيث توّقف بعضهم عن الجري.

وسارعت الطواقم الطبية وخدمات الإسعاف على تقديم العلاج الأولى لرودريغيز سواريز قبل نقله على وجه السرعة إلى مستشفى سان خوسيه عبر سيارة إسعاف مجهّزة طبيا، قبل أن يتم الإعلان عن وفاته لاحقا.

وأصدر المعهد البلدي للترفيه والرياضة التابع لبلدية بوغوتا، وهو جهة حكومية مسؤولة عن تنظيم الفعاليات الرياضية وتطوير البنية التحتية في العاصمة الكولومبية بوغوتا بيانا رسميا أعرب فيه عن حزنه الشديد لوفاة العدّاء.

وجاء في البيان الذي نُشر على الحسابات الرسمية للمعهد على مواقع التواصل الاجتماعي "يُعرب المعهد البلدي للترفيه والرياضة عن بالغ أسفه لوفاة بيدرو إنريكي رودريغيز سواريز، أحد المشاركين في نصف ماراثون بوغوتا 2025".

وأكد أن الطواقم الصحية قدمت المساعدة الفورية له في موقع الحادث، إلا أن جهود الإنقاذ لم تُفلح في إنقاذ حياته.

وشهدت شوارع العاصمة الكولومبية بوغوتا النسخة الـ25 من هذه المسابقة، إذ شارك فيها الآلاف من العدّائين، الذين ارتدوا قمصانا بنفسجية خاصة بهذا السباق.