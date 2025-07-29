لويس سواريز ينضم إلى سبورتنغ البرتغالي

أعلن نادي سبورتنغ المنافس في دوري الأضواء البرتغالي لكرة القدم اليوم الاثنين التعاقد مع المهاجم الكولومبي لويس سواريز قادما من ألميريا الإسباني، بعقد يمتد حتى 2030، وبشرط جزائي بقيمة 80 مليون يورو (92.73 مليون دولار).

ولم يكشف الناديان عن التفاصيل المالية، ولكن وسائل إعلام إسبانية قدرت الصفقة بنحو 25 مليون يورو.

وقال النادي في بيان "لويس سواريز أحدث صفقات نادي سبورتنغ كلوب دي برتغال. ينضم المهاجم البالغ عمره 27 عاما إلينا قادما من ألميريا، حيث سجل 31 هدفا وصنع 8 تمريرات حاسمة في موسم 2024-2025".

Welcome, Luis Suárez 🦁 pic.twitter.com/2NA3uU7QRQ — Sporting CP English (@SportingCP_en) July 28, 2025

وقال سواريز "وصلت إلى أعلى مرحلة في مسيرتي. أريد أن أظهر أنني أمتلك ما يؤهلني للعب هنا".

واستهل سواريز مسيرته مع نادي إيتاجي ليونيس في دوري الدرجة الثانية الكولومبي في عام 2015، ثم انتقل إلى غرناطة الإسباني لموسم 2016-2017 ثم لعب لصالح بلد الوليد وخيمناستيك دي تاراجونا وريال سرقسطة وأولمبيك مارسيليا.