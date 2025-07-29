غوارديولا يكرر تضامنه مع غزة وينتقد صمت العالم

أعرب المدرب الإسباني بيب غوارديولا، عن إحباطه العميق من غياب الاستجابة الإنسانية تجاه ما يجري في فلسطين وأوكرانيا من حروب، مؤكدًا أن العالم يشاهد هذه المآسي على الهواء مباشرة دون اتخاذ أي موقف فعلي، واصفًا ذلك بانعدام الإنسانية الجماعية.

وقال غوارديولا في حديثه لمجلة "جي كيو" الإسبانية: "لا يبدو أن البشر لا يزال لديهم شيء من الإنسانية، بالنظر إلى ما يحدث في أوكرانيا أو فلسطين، انعدمت الإنسانية فينا جميعًا، إننا لا نحرك ساكنًا إزاء هذه المأساة، ونستمر في اللعب كأن شيئًا لم يكن".

وأضاف: "كان هذا يحدث في الماضي أيضًا، في الحرب العالمية الأولى والثانية، ولكن حينها لم تكن هناك وسيلة لإظهاره، كان مخفيًا، أما اليوم فنراه مباشرة على شاشات التلفاز، ومع ذلك لا نمتلك حتى لفتة صغيرة لحله".

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وليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها غوارديولا عن معاناة الفلسطينيين، فقد سبق أن أبدى تضامنه مع الشعب الفلسطيني في كلمته أثناء منحه الدكتوراه الفخرية من جامعة مانشستر في يونيو الماضي، مشددًا حينها على ضرورة الدفاع عن العدالة وحقوق الإنسان في كل مكان.