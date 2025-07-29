غفارديول مدافع مانشستر سيتي يشارك في "مهمة كوماندوز"

ظهر الكرواتي يوشكو غفارديول مدافع فريق مانشستر سيتي لكرة القدم بشكل غريب وغير مألوف خلال قضائه عطلته الصيفية في بلاده.

وشارك غفارديول (23 عاما) صورا عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام"، ظهر فيها وهو يرتدي زي جنود خلال الحرب، وأثناء تنفيذه مهمة كوماندوز.

وأظهرت الصور -التي نشرها لاعب مانشستر سيتي- تسلقه التلال واختباءه في أحضان الطبيعة وحتى تواجده في المياه ضمن المهام.

وعلّق غفارديول على هذه الصور بالقول "لطالما رغبت في معرفة شعور الانتماء إلى فريق من القوات الخاصة، وتنفيذ مهمة كوماندوز حقيقية".

وجاءت هذه الصور خلال مشاركة غفارديول في حدث تنظمه شركة "فرقة الكوماندوز9" وهي أول وكالة سياحية في العالم تحوّل الألعاب الحربية الأسطورية إلى واقع، حسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ويشمل برنامج الشركة ارتداء زيّ الكوماندوز الكامل وحمل أسلحة "إيرسوفت"، من أجل خوض تجربة محاكاة حرب افتراضية، وذلك ضمن باقات سياحية تمتد لعدة أيام في كرواتيا، وبتكلفة تبدأ من 7 آلاف جنيه إسترليني.

وترى الصحيفة في هذا النشاط أن "غفارديول استبدل أرضية الملعب بساحة المعركة، بتنفيذه مهمة كوماندوز حقيقية خلال العطلة".

وتابعت "أخضع اللاعب نفسه لأقصى درجات التحضير الذهني والبدني للموسم المقبل، إذ حوّل ألعاب الفيديو إلى واقع ملموس".

ويستمتع غفارديول حاليا بإجازة مطوّلة بعد مشاركة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية، وخروج الفريق من الدور ثمن النهائي بالخسارة من الهلال السعودي 3-4 في مباراة مثيرة امتدت شوطين إضافيين.

وفي الوقت الذي بدأت فيه معظم أندية الدوري الإنجليزي استعداداتها للموسم الجديد، إلا أن السيتي لم يُعد بعد إلى التدريبات.

ويقص مانشستر سيتي شريط مبارياته الرسمية في الموسم الجديد 2025-2026 بمواجهة وولفرهامبتون على ملعب مولينيو يوم 16 أغسطس/آب المقبل ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويلعب غفارديول في صفوف مانشستر سيتي منذ صيف عام 2023 بعد انتقاله من لايبزيغ الألماني في صفقة بلغت 90 مليون يورو.

وفي موسميه مع السيتزنس خاض غفارديول 97 مباراة في جميع البطولات سجل خلالها 11 هدفا، وقدّم لزملائه 5 تمريرات حاسمة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

كما تُوج بـ4 ألقاب هي: الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، والدرع الخيرية "السوبر الإنجليزي".