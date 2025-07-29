شاهد.. ماكس داومان جوهرة أرسنال يخطف الأضواء بعمر 15 عاما

خطف الناشئ ماكس داومان لاعب أرسنال الأضواء خلال فترة إعداد "الغانرز" للموسم الكروي الجديد 2025-2026، لدرجة أنه دفع مدربه ميكيل أرتيتا وريو فيرديناند نجم مانشستر يونايتد السابق إلى الإشادة به علنا.

وتفوّق داومان (15 عاما) على اللاعبين الخمسة الجدد الذين تعاقد معهم أرسنال خلال سوق الانتقالات الصيفية، وهم: مارتن زوبيميندي، توني مادويكي، كريستيان موسكيرا، كريستيان نورغارد، كيبا أريزابالاغا، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

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وشارك داومان في المباراة الودية ضد ميلان ولعب 24 دقيقة فقط، لكن دفاع "الروسونيري" عجز عن إيقاف انطلاقاته السريعة.

وفي المباراة التالية ضد نيوكاسل يونايتد، أثبت داومان نفسه مجددا عندما دخل بديلا لبوكايو ساكا في الدقيقة 60، وبعد دقائق قام بمراوغة رائعة داخل الصندوق حصل منها على ركلة جزاء حوّلها مارتن أوديغارد إلى هدف الفوز (3-2) قبل 6 دقائق من النهاية.

وعبّر أرتيتا عن إعجابه باللاعب الناشئ إذ قال "إنه لاعب مميز. ما فعله ضد نيوكاسل خلال الدقائق التي لعبها يُعد أمرا نادرا لشاب يبلغ من العمر 15 عاما. نحن سعداء جدا بوجوده معنا".

A forma como Max Downman, que tem 15 anos, ganhou a grande penalidade que deu a vitória ao Arsenal 😱#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #ArsenalFC #NewcastleFC pic.twitter.com/x5vsvOoo9p — sport tv (@sporttvportugal) July 27, 2025

من جهته، كال فيرديناند المديح لداومان بالقول "لماذا نحب كرة القدم؟ من أجل الحماسة والمتعة. أشعر بطاقة مختلفة عندما أتكلم عن المواهب الشابة. شعرت بذلك مع ماينو، فودين، كول بالمر، دوي، لامين جمال، هؤلاء اللاعبون يجبرونك على القول أريد المزيد منهم".

وأضاف "اللاعب الذي أتحدث عنه الآن شارك فقط في مباراة ودية واحدة، لكني تحدثت عنه منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. ماكس داومان لا تنسوا هذا الاسم".

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وتابع فيرديناند "أرسنال قدم لنا جوهرة جديدة من أكاديمية هيل إند. أصبح من أصغر اللاعبين مشاركة ضد ميلان، ويبدو أن ديكلان رايس قد تولّى رعايته. إنه أفضل لاعب في سن 15 في إنجلترا وربما في أوروبا والعالم".

ويبلغ داومان من العمر 15 عاما و209 أيام، وذلك يعني أنه لن يكون بمقدوره كسر رقم زميله إيثان نوانيري باعتباره أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز إن اعتمد عليه أرتيتا.

وسبق لنوانيري أن ظهر للمرة الأولى بقميص أرسنال وهو بعمر 15 عاما و181 يوما، لكن ذلك لا يقلل من كون داومان موهبة "ينتظرها مستقبل واعد، وأن عالم كرة القدم سينتظره بأذرع مفتوحة"، وفق ما تقول الصحيفة الإسبانية.

ورغم هذا التألق فإنه لا يُسمح لداومان بالوجود داخل غرفة ملابس الفريق الأول لأرسنال قبل المباريات، وذلك بسبب القوانين المتعلقة بحماية القصّر في إنجلترا كما أكدت صحيفة "تلغراف" البريطانية.

ويعني هذا أن داومان لن يتمكن من دخول غرفة الملابس حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2027، أي بعد أكثر من 3 سنوات، عندما يبلغ 18 عاما.

وواجه نوانيري المشكلة نفسها حتى بلغ الـ18 في مارس/آذار الماضي، إذ لم يكن يُسمح له بالجلوس مع زملائه في غرفة الملابس رغم مشاركته مع الفريق منذ سنوات.

وكان أرتيتا قد انتقد هذه القوانين بالقول "نوانيري لا يمكنه التواجد في غرفة الملابس وهو أمر غير معقول. عليه أن يغيّر ملابسه في مكان آخر حتى في يوم المباراة. لهذا من المهم أن يكون له رفيق قريب يثق به ويدعمه".