الفرق الخمسة المرشحة للتتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

يتصدّر باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا قائمة الترشيحات للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم القادم 2025-2026.

ورفع العملاق الباريسي الكأس "ذات الأذنين" للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه الساحق على نظيره إنتر ميلان 5-0 في نهائي النسخة الماضية، الذي أُقيم يوم 31 مايو/أيار الفائت على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية.

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وبحسب بيانات نشرها الحساب الشهير "443" على إنستغرام، فإن سان جيرمان يملك فرصة كبيرة للحفاظ على لقبه للموسم الثاني على التوالي، متفوقا على عمالقة الكرة في القارة الأوروبية العجوز.

وبلغت حظوظ الفريق الفرنسي الذي يدرّبه الإسباني لويس إنريكي حوالي 20%، بفارق واضح عن أقرب منافسيه في القائمة.

وجاء ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثاني خلف سان جيرمان، حيث بلغت حظوظ "الريدز" للتتويج بالبطولة الأوروبية العريقة حوالي 17%.

يُذكر أن سان جيرمان كان قد أزاح ليفربول من النسخة الماضية من الدور ثمن النهائي، بعد الفوز عليه بركلات الترجيح عقب انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل الإيجابي 1-1 حيث تبادل الفريقان نتيجة الفوز 1-0 على ملعب الآخر.

وأكمل الثنائي الإسباني العملاق برشلونة وريال مدريد بالإضافة إلى أرسنال الإنجليزي قائمة الفرق المرشحة للفوز بدوري الأبطال للموسم المقبل.

وفي ما يأتي حظوظ كل فريق للفوز بدوري أبطال أوروبا نسخة 2025-2026:

باريس سان جيرمان: 20%.

ليفربول: 17%.

برشلونة: 14%.

ريال مدريد: 14%.

أرسنال: 12%.

وتُوّج سان جيرمان بلقب النسخة الماضية بعد تجاوزه عقبة الثلاثي الإنجليزي ليفربول وأستون فيلا وأرسنال في الأدوار الإقصائية على التوالي (ثمن النهائي وربع النهائي والمربع الذهبي)، قبل أن يسحق "النيراتزوري" في المباراة النهائية.

أما برشلونة فقد أُقصي من نصف النهائي أمام إنتر بخسارته 6-7 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، في حين توقّف مشوار ريال مدريد حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة (15) عند ربع النهائي إذ خرج أمام أرسنال بعد خسارته 1-5 في حصيلة المباراتين.

اللافت في هذه القائمة المصغّرة أنها شهدت استبعاد العديد من أقوى وأعتى الفرق الأوروبية، في مقدمتها الثنائي الإنجليزي تشلسي المتوج مؤخرا ببطولة كأس العالم للأندية، ومانشستر سيتي، إلى جانب العملاق الألماني بايرن ميونخ، وكذلك إنتر ميلان وصيف بطل النسخة الماضية.

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وتنطلق النسخة الـ71 من دوري الأبطال بإقامة مباريات مرحلة الدوري يوم 16 سبتمبر/أيلول 2025، وتُختتم بالمباراة النهائية يوم 30 مايو/أيار 2026 التي ستُقام على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست.

ومن المقرر أن يجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قرعة مرحلة الدوري يوم الخميس الموافق 28 أغسطس/آب القادم.