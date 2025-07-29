رياض محرز مخالفا رأي رونالدو: الدوريات الأوروبية الكبرى في المقدمة

رغم انضمامه لأحد الأندية البارزة في الدوري السعودي، لم يجامل النجم الجزائري رياض محرز في تقييمه لمكانة البطولة الآسيوية مقارنة بالدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، مؤكدا أن الفارق لا يزال قائما، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى التطور الواضح الذي يشهده الدوري السعودي في السنوات الأخيرة.

تصريحات محرز جاءت ردا غير مباشر على ما قاله كريستيانو رونالدو سابقا، حين اعتبر أن الدوري السعودي سيكون من بين "أفضل 5 دوريات في العالم" خلال السنوات القليلة المقبلة.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 أرقام خرافية لقيمة تنقلات فيليكس لاعب النصر السعودي بين الأندية list 2 of 2 النصر السعودي يتعاقد مع البرتغالي جواو فيلكس رسميا end of list

محرز كان أكثر واقعية في رؤيته، إذ صرح "لا.. أعتقد أن الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى متقدمة، لكننا لسنا بعيدين جدا. هدفنا ليس أن نكون أفضل دوري في العالم حاليا، بل على المدى الطويل".

وانتقل محرز (34 عاما) إلى صفوف الأهلي السعودي قادما من مانشستر سيتي في صيف 2023، ليكون أحد أبرز الوجوه العالمية التي دعمت الطفرة الاستثمارية في الكرة السعودية.

وأضاف النجم الجزائري "نحن في بداية هذه المغامرة، نحن رواد. نساهم في تعزيز الدوري، وبصراحة، خلال الموسمين اللذين قضيتهما هنا، لاحظت تطورا في الأندية والمدربين والتكتيكات والتنظيم. هناك رغبة كبيرة، وأعتقد أنهم سيحققون أهدافهم".