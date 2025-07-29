برشلونة يبث مباراتي جولته الآسيوية مجانا إرضاء لجماهيره الغاضبة

في خطوة تصحيحية بعد أزمة البث التي رافقت مباراته الأولى أمام فيسيل كوبي، أعلن نادي برشلونة الإسباني بث المباراتين المتبقيتين من جولته الآسيوية في كوريا الجنوبية مباشرة ومجانا عبر قناته الرسمية على يوتيوب، واضعا بذلك حدا لحالة الغضب التي سادت بين جماهيره بسبب الخلل الفني في خدمة "كولير بريميوم" (Culers Premium).

وكانت مباراة برشلونة الافتتاحية في الجولة، التي أقيمت الأحد الماضي في اليابان، شهدت مشكلات تقنية حالت دون مشاهدة كثير من المشجعين المباراة، رغم تأكيدات النادي المسبقة أن الأعضاء وحاملي التذاكر الموسمية يمكنهم متابعة البث مجانا. لكن المفاجأة جاءت عندما لم يعمل الرمز الخاص بالدخول إلى البث، مما أثار موجة من الاستياء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد تعذر حل الأزمة سريعا، اضطر برشلونة لبث الشوط الثاني من المباراة مباشرة عبر يوتيوب، لكنه تعرض لهجوم إلكتروني واسع النطاق من مواقع خارجية كانت تحاول الوصول إلى الإشارة، مما فاقم من تعقيد الوضع.

في ضوء هذه الأحداث، أصدر النادي بيانا رسميا -اليوم الثلاثاء- أكد فيه أنه لن يخاطر مجددا بتكرار ما حدث، وسيبثّ مباراتي كوريا الجنوبية المتبقيتين مجانا ومن دون أي رسوم للمستخدمين عبر يوتيوب، بعدما كانت المباريات الثلاث تُعرض سابقا مقابل 9.99 يوروهات على المنصة ذاتها.

وأوضح برشلونة أنه تعاقد مع شركة بث خارجية لنقل المباريات، وحصل على كل الضمانات الفنية المطلوبة، غير أن الظروف خرجت عن إرادته. وحرص النادي الكتالوني على تقديم اعتذاره الرسمي لجميع أعضائه ومشجعيه حول العالم، مؤكدا أنه بصدد اتخاذ إجراءات لتعويض المشجعين المتضررين في أقرب وقت ممكن.

وبينما يواصل برشلونة استعداداته للموسم الجديد على الأراضي الآسيوية، يبدو أنه بات مطالبا ليس فقط بإظهار الجاهزية الفنية داخل الملعب، بل أيضا بضمان الجودة التنظيمية خارج الخطوط، لا سيما في ظل التوسّع المتزايد لنشاطه الإعلامي والرقمي عالميا.