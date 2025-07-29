النصر السعودي يتعاقد مع البرتغالي جواو فيلكس رسميا

أعلن نادي النصر المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الثلاثاء، تعاقده مع البرتغالي جواو فيلكس قادما من تشلسي الإنجليزي.

وكتب النصر عبر حسابه على منصة إكس مع فيديو قصير للمهاجم البرتغالي "لنحقق الفوز معا.. جواو فيلكس نصراوي".

وقال فيلكس (25 عاما) في مقطع الفيديو الذي ظهر فيه مرتديا قميص النصر "أنا هنا لنستمتع، لنحقق الفوز معا".

وأشار النصر في بيان مقتضب إلى أن عقد جواو فيلكس مع النادي يمتد حتى عام 2027.

ويلعب النصر في قبل نهائي كأس السوبر السعودية أمام الاتحاد يوم 19 أغسطس/آب المقبل.