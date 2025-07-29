المغربي زكريا أبو خلال ينتقل إلى الدوري الإيطالي

أعلن نادي تورينو الإيطالي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الجناح الدولي المغربي زكريا أبو خلال، قادما من صفوف تولوز الفرنسي، في صفقة تعد واحدة من أبرز صفقات "الغراناتا" خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي تورينو بمنصة إكس صورة للاعب المغربي بألوان قميص الفريق معلقا "لقد حصلنا على جناح جديد ومميز. مرحبا أبو خلال".

وبدأ أبو خلال مشواره الاحترافي مع نادي بي إس في إيندهوفن، قبل أن ينتقل إلى إي زد ألكمار، حيث تألق بشكل لافت في الدوري الهولندي، ما لفت أنظار الأندية الأوروبية.

وفي عام 2022، انضم إلى تولوز مقابل 2 مليون يورو، وقدم مستويات مميزة، حيث سجل خلالها 15 هدفا في موسم تتويج الفريق بكأس فرنسا، علما بأن عقده مع الفريق كان يمتد حتى صيف 2026.

وخضع اللاعب لعملية جراحية في الركبة في سبتمبر 2023 والتي أبعدته عن الملاعب 6 أشهر، وفي الموسم الماضي، سجل 7 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة في 26 مباراة فقط في الدوري.

وعلى المستوى الدولي، شارك اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، في 22 مباراة مع منتخب "أسود الأطلس" وتألق بشدة خلال كأس العالم 2022 في قطر، علما بأنه لعب بقميص المنتخب الهولندي في مرحلة الشباب.

وحسب وسائل الإعلام الإيطالية فقد بلغت قيمة صفقة ضم اللاعب المغربي الموهوب 10 ملايين يورو، بعقد لمدة أربع سنوات حتى 2029، في أول تجربة احترافية للاعب في الدوري الإيطالي.