الأندية العشرة الأكثر إنفاقا على الصفقات في القرن الـ21

يتصدر تشلسي الإنجليزي المتوج مؤخرا بلقب النسخة الموسعة الأولى من كأس العالم للأندية قائمة الفرق الأكثر إنفاقا على الصفقات في القرن الـ21.

وبحسب إحصائية نشرها موقع "ترانسفير ماركت" الشهير، فإن النادي اللندني تجاوز إنفاقه حاجز الـ4 مليارات يورو بقليل على انتقالات اللاعبين منذ العام 2000 حتى الآن.

وعلّقت صحيفة "ماركا" الإسبانية على ذلك بالقول "إن هذا الأمر ليس مفاجئا، على اعتبار أن تشلسي اعتاد إبرام صفقات ضخمة كل موسم لنجوم بارزين لا يحقق بعضهم التوقعات".

وأنفق الملياردير الأميركي تود بويلي مالك تشلسي الحالي أكثر من 1.6 مليار يورو على 112 صفقة، أبرزها مويسيس كايسيدو وإنزو فرنانديز منذ امتلاكه النادي في مايو/أيار 2022، ومع ذلك لم يحصد الفريق سوى دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية في الموسم الفائت 2024-2025.

أما الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش المالك السابق لتشلسي فقد أنفق أكثر من 2.3 مليار يورو على 487 صفقة خلال 19 عاما (2003 حتى 2022).

ومنذ مطلع القرن الحالي تُوج تشلسي بلقبين في دوري أبطال أوروبا ومثلهما في الدوري الأوروبي ولقب في دوري المؤتمر الأوروبي، و5 بطولات في الدوري الإنجليزي الممتاز ومثلها في كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس سوبر أوروبي واحدة و3 كؤوس درع خيرية "السوبر الإنجليزي"، بالإضافة إلى لقبين في كأس العالم للأندية (أحدهما النسخة الجديدة).

ويتفوق تشلسي بفارق كبير على مواطنه مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني، والذي أنفق أكثر بقليل من 3 مليارات يورو.

وشهدت قائمة الأندية الأكثر إنفاقا في القرن الـ21 حضورا إنجليزيا واضحا، إذ توجد 5 أندية من بين 10، بالإضافة إلى عملاقي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة.

وتاليا قائمة الأندية الأكثر إنفاقا في القرن الـ21:

تشلسي: 4.18 مليارات يورو. مانشستر سيتي: 3.23 مليارات يورو. يوفنتوس: 3.18 مليارات يورو. مانشستر يونايتد: 3.02 مليارات يورو. ريال مدريد: 2.90 مليار يورو. باريس سان جيرمان: 2.55 مليار يورو. برشلونة: 2.53 مليار يورو. ليفربول: 2.35 مليار يورو. توتنهام: 2.21 مليار يورو. إنتر ميلان: 2.09 مليار يورو.