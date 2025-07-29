الأندية الصاعدة للدوري الإسباني تخطط للبقاء طويلا

صعدت أندية ليفانتي وإلتشي وريال أوبييدو إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم هذا الموسم وكل منها له خطته وأهدافه المختلفة، لكنها بالتأكيد تركز على البقاء في المسابقة.

وخلال فعالية أقامتها رابطة دوري الدرجة الأولى في مقرها بالعاصمة الإسبانية مدريد للاحتفاء بالفرق الصاعدة الثلاثة ريال أوبييدو وإلتشي وليفانتي كشف كل منها عن خطته في الموسم الجديد.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 بيريز رئيس ريال مدريد يحدد بديل فينيسيوس list 2 of 2 برشلونة غاضب من تصرف شتيغن ويدرس تجريده من شارة القيادة end of list

وقال براوليو باستور نائب رئيس ليفانتي ردا على سؤال لرويترز بشأن خطة النادي للبقاء بالدوري "خطتنا قائمة على مواصلة العمل بتواضع وبإتباع النهج الخاص بالنادي والعمل على ضبط الميزانية. نجري تعاقدات مع لاعبين جدد بالشكل الذي يتوافق مع ميزانية النادي ومع قواعد اللعب المالي النظيف".

وأضاف "أبرمنا ست صفقات حتى الآن ولدينا الكثير من الأمل، كما نثق في أن بذل الجهد سيساهم في بقاء الفريق بالدرجة الأولى".

ومن جانبه قال خواكين بيتراجو رئيس إلتشي "يجب أن نعمل بنفس النهج الذي يتبعه النادي خلال آخر ستة أعوام، فالأمر يتعلق بالبحث عن اللاعبين الذي يتمتعون بالموهبة والعمل على دعم الناشئين في النادي.

وأضاف "يجب أن ندرك أهمية الناشئين وألا نعتقد أن لاعبا يأتي على سبيل المثال من هولندا، أفضل من لاعب نشأ في صفوف النادي. نحن لدينا مجموعة من أفضل المنشآت والناشئين ويجب التركيز على هذا الأمر وعلى وجود فريق تنافسي".

أما مارتين بيلائيث رئيس نادي ريال أوبييدو فكشف عن أن خطة ناديه قائمة على الشغف والعمل بتواضع.

وأوضح لرويترز "يجب أن نواصل العمل بشغف وتواضع مع التركيز على الجانب الرياضي، فبالنسبة لنا بناء مدينة رياضية جديدة بمثابة أمر حيوي لدعم قطاع الناشئين لكن هذا لا يعني أننا لا نملك قطاع ناشئين جيد بل على النقيض لدينا قطاع رائع لكن هناك بعض النواقص التي نعمل على تعويضها.

إعلان

وأضاف "نحن نأمل أن نفتتح مدينتا الرياضية خلال أعوام قليلة نظرا لأهمية هذا الأمر لنا. نحن نعمل أيضا على أن نبرم تعاقدات بارزة وأن ندعم قطاع الناشئين كما أننا نعمل على تحسين جميع الجوانب في النادي ويساعدنا في هذا مكتب الأندية التابع لرابطة الدوري والذي يرأسه خايمي بلانكو، فهو وفريقه يقدمون دعما غير مشروط للنادي".

وتابع رئيس نادي ريال أوبييدو العائد لدوري الأضواء لأول مرة منذ نحو 25 عاما "صعدنا لدوري الدرجة الأولى بعد غياب أعوام طويلة والآن نرغب في البقاء لسنوات طويلة رغم معرفتنا بصعوبة هذا الأمر ولكننا هنا لكي نعمل وننافس".

وينطلق الدوري الإسباني، الذي يحمل برشلونة لقبه، منتصف أغسطس/آب المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد مع برشلونة بالدوري الأول في الجولة العاشرة على ملعب سانتياجو برنابيو في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2025.