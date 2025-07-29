أرقام خرافية لقيمة تنقلات فيليكس لاعب النصر السعودي بين الأندية

سجّل البرتغالي جواو فيليكس الذي انتقل من تشلسي الإنجليزي للنصر السعودي، أرقاما مذهلة من خلال عمليات تنقّله بين الأندية الأوروبية رغم صغر سنه.

وخلال مسيرته الاحترافية دافع فيليكس المولود يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني 1999 عن ألوان عدة أندية كبرى هي بنفيكا البرتغالي، أتلتيكو مدريد وبرشلونة الإسبانيين، ميلان الإيطالي وتشلسي الإنجليزي على فترتين، وأخيرا النصر.

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وبلغت مجموع انتقال فيليكس بين الأندية المذكورة سواء من خلال البيع النهائي أو الإعارة، مبلغ 284 مليون دولار أميركي، بما فيها قيمة الصفقة بين تشلسي وفريقه الجديد النصر.

وكانت أكبر قيمة صفقة انتقال للاعب، تلك التي جرت بين بنفيكا وأتلتيكو مدريد عام 2019 وتمت مقابل 127 مليون يورو (147 دولارا في ذلك الوقت).

João Félix has had an 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒈 career at only 25 years old 📈📉 pic.twitter.com/7aHvdOeNwJ — B/R Football (@brfootball) July 28, 2025

وتاليا تنقلات فيليكس وقيمتها بين الأندية خلال مسيرته الاحترافية:

عام 2019: انتقل من بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد مقابل 147 مليون دولار.

عام 2023: أُعير من أتلتيكو مدريد إلى تشلسي في يناير/كانون الثاني مقابل 13 مليون دولار، وعاد في صيف العام نفسه إلى الروخي بلانكوس.

عام 2023: أُعير من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة لمدة موسم واحد فقط.

عام 2024: انتقل في صفقة نهائية من أتلتيكو مدريد إلى تشلسي مقابل 60 مليون دولار.

عام 2025: أُعير إلى ميلان أواخر يناير/كانون الثاني مقابل 6 ملايين دولار وعاد في الصيف إلى تشلسي.

عام 2025: انتقل من تشلسي إلى النصر السعودي مقابل 58 مليون دولار.

وأعلن نادي النصر السعودي -اليوم الثلاثاء- تعاقده مع جواو فيليكس، قادما من تشلسي.

ونشر الحساب الرسمي للنصر عبر منصة إكس، مقطع فيديو يظهر فيه فيليكس مرتديا قميص الفريق، وأرفق معه تعليقا جاء فيه "لنحقق الفوز معا.. جواو فيليكس نصراوي".

"لنُحقّق الفـوز معًا"

جواو فيليكس .. نصراوي 💛 pic.twitter.com/yhGZZ9584o — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 29, 2025

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وبحسب تقارير سعودية فإن عقد فيلكيس مع النصر يمتد لموسمين حتى 2027 مع خيار التمديد لمدة موسمين آخرين، مضيفة أن مواطنه البرتغالي كريستيانو رونالدو لعب دورا مهما في انتقاله إلى صفوف العالمي.

يُذكر أن فيليكس خاض مع جميع الأندية التي لعب لها 308 مباريات في جميع البطولات 43 منها بقميص ناديه الأول بنفيكا الذي أظهر نجوميته للعالم، سجل خلالها 85 هدفا وقدّم لزملائه 43 تمريرة حاسمة وفق إحصائيات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.

كما حقق 3 ألقاب فقط هي الدوري البرتغالي مع بنفيكا موسم 2018-2019، والدوري الإسباني مع أتلتيكو مدريد 2020-2021، ودوري المؤتمر الأوروبي مع تشلسي 2024-2025، علما بأنه استُبعد من قائمة الأخير في منافسات كأس العالم للأندية بنسختها الموسعة الأولى.