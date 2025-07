أرقام خرافية لقيمة تنقلات فيليكس لاعب النصر السعودي بين الأندية

سجّل البرتغالي جواو فيليكس الذي انتقل من تشلسي الإنجليزي للنصر السعودي، أرقاما مذهلة من خلال عمليات تنقّله بين الأندية الأوروبية رغم صغر سنه.

وخلال مسيرته الاحترافية دافع فيليكس المولود يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني 1999 عن ألوان عدة أندية كبرى هي بنفيكا البرتغالي، أتلتيكو مدريد وبرشلونة الإسبانيين، ميلان الإيطالي وتشلسي الإنجليزي على فترتين، وأخيرا النصر.

وبلغت مجموع انتقال فيليكس بين الأندية المذكورة سواء من خلال البيع النهائي أو الإعارة، مبلغ 284 مليون دولار أميركي، بما فيها قيمة الصفقة بين تشلسي وفريقه الجديد النصر.

وكانت أكبر قيمة صفقة انتقال للاعب، تلك التي جرت بين بنفيكا وأتلتيكو مدريد عام 2019 وتمت مقابل 127 مليون يورو (147 دولارا في ذلك الوقت).

