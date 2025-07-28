غاريث بيل: واثق من أنني لن أصبح لاعبا عالميا للجولف

أكد غاريث بيل، لاعب ريال مدريد ومنتخب ويلز لكرة القدم السابق، أنه كان واثقا من أنه لا يمكنه أن يصبح لاعب جولف محترف.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن لاعب ريال مدريد السابق معروف بعشقه لرياضة الجولف، كما أنه خفض معدل إعاقته (مستوى مهارة اللاعب) من "ثلاثة أو أربعة" إلى 0.1 فقط منذ اعتزاله كرة القدم في يناير/كانون الأول 2023.

هذا أدى لظهور تكهنات بأن بيل، الذي شارك في جولة لاعبي الجولف المحترفين ضمن بطولة أي تي & تي بيبل بيتش برو-آم، حيث انتشر له مقطع شهير أثناء تنفيذه ضربة رائعة من ممر عربات الجولف، قد يحاول احتراف رياضة الجولف، رغم أنه بلغ عامه السادس والثلاثين في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال بيل لـ(بي بي سي ويلز) قبل بطولة أيه أي جي المفتوحة للسيدات التي تقام في رويال بورثكول "متأكد تماما، بنسبة مئة بالمئة، أنه لا يمكنني أن أصبح لاعبا محترفا".

وأضاف "عندما تمارس رياضة الجولف وتشاهد لاعبي الجولف المحترفين وهم يلعبون، تدرك أن حتى أفضل ما لديك لا يقترب من مستواهم".

وأردف "عندما لعبت مع هؤلاء اللاعبين وشاهدتهم، أدركت حقا مدى روعتهم ومدى مهاراتهم الاستثنائية".

وأكد "بعيدا عن مجرد اللعب مع أصدقائك، هؤلاء اللاعبون يؤدون تحت ضغط شديد للغاية، وفي ظروف البطولات، وأحيانا في طقس صعب. لذلك، لن يكون هناك احتراف في الجولف بالنسبة لي. لكنني أعشق هذه اللعبة. أحب مشاهدتها، وأحب المساهمة في تطويرها".