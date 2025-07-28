شاهد.. هفوة غريبة لحارس سيلتا فيغو تتسبب بهدف

ارتكب إيفان فيلار حارس مرمى سيلتا فيغو الإسباني لكرة القدم هفوة فادحة خلال مباراة فريقه أمام شتوتغارت الألماني.

وخسر سيلتا فيغو بنتيجة 1-2 أمام شتوتغارت بمباراة ودية تأتي في إطار استعدادات الفريقين لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد 2025-2026.

وشهدت الدقيقة 82 من المباراة خطأ فادحا من فيلار (28 عاما) كان سببا في النهاية بخسارة فريقه بفارق ضئيل.

وأعاد أحد مدافعي سيلتا فيغو الكرة إلى زميله فيلار الذي حاول السيطرة عليها بباطن القدم لكن الكرة مرت تحت قدمه بطريقة أثارت دهشة الحاضرين، واستقرت في الشباك معلنة عن الهدف الثاني لشتوتغارت (0-2).

Iván Villar continúa su particular pretemporada con el Celta. pic.twitter.com/SKtw1jcqDq — GalicianGoals (@GalicianGoals) July 26, 2025

ويُعد فيلار من خرّيجي الأكاديمية التابعة لسيلتا فيغو، إذ خاض عدة تجارب إعارة قبل أن يستقر مع الفريق بشكل نهائي منذ صيف عام 2022.

وشارك مع سيلتا فيغو في 73 مباراة بجميع البطولات استقبلت خلالها شباكه 108 أهداف، بينما حافظ على نظافتها 16 مرة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في إحصائيات وأرقام اللاعبين والأندية.

ويتبقى لسيلتا فيغو 3 مباريات ودية أخرى قبل انطلاق الموسم الجديد سيلعبها ضد أندية غراسهوبر زيورخ السويسري وفيتوريا غيماريش البرتغالي ووولفرهامبتون الإنجليزي أيام 29 يوليو/تموز الجاري و1 و9 أغسطس/آب المقبل على التوالي.

بعدها يقص سيلتا فيغو مبارياته الرسمية في الموسم الجديد عندما يستقبل نظيره خيتافي على ملعب بالايدوس في 17 أغسطس/آب 2025 ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني.