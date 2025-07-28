شاهد.. إصابة مُروعة تنهي نزال مقاتل إماراتي في "يو إف سي" وتهدد مستقبله

شهدت الجولة التمهيدية من بطولة الألعاب القتالية المختلطة "يو إف سي" في أبو ظبي لحظة صادمة، بعدما تعرض المقاتل الإماراتي محمد يحيى لإصابة مروّعة في عينه، أجبرت الحكم على إيقاف النزال أمام الأميركي ستيفن نغوين في الجولة الثانية من المواجهة التي جرت في وزن الريشة.

ورغم أن نغوين خرج منتصرا، فإن الأنظار لم تتجه إلى الفائز بقدر ما انصبت على الحالة الصحية لممثل الإمارات، الذي ظهر داخل القفص بوجه مشوّه وعين متورمة بشكل مخيف.

7 مرات سقوط قبل الإيقاف

كان النزال قاسيا منذ بدايته، حيث سقط يحيى على الأرض 7 مرات نتيجة ضربات متتالية من نغوين، وهو ما اعتُبر تقصيرا واضحا من حكم النزال جيسون هيرزوغ، الذي تأخر كثيرا في التدخل رغم وضوح سيطرة الأميركي.

بهذا الفوز، بات نغوين صاحب الرقم القياسي لأكبر عدد من مرات إسقاط الخصم بالضربة القاضية في نزال واحد، لكن الصورة الأبرز في الليلة كانت وجه محمد يحيى.

Here are all 6 knockdowns that made Steven Nguyen a part of UFC history 🥊📖 Steven Nguyen drops Mohammad Yahya 6 times to set the UFC knockdown record #UFCabudabi 🎥 @ufc pic.twitter.com/PRREfA5Bmf — Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) July 26, 2025

عين منتفخة ودماء.. الصورة تنتشر عالميا

في أعقاب النزال، لم يتردد دانا وايت، الرئيس التنفيذي لمنظمة "يو إف سي"، في نشر صورة قاسية تُظهر حالة يحيى الصحية بعد المعركة.

الصورة كشفت عن تورم كبير في العين اليمنى، وجُرح مفتوح أسفل الجفن، ما دفع الجمهور والمتابعين إلى التساؤل عن مستقبل المقاتل الإماراتي في عالم القتال الاحترافي.

الهزيمة أمام نغوين هي الثالثة ليحيى على التوالي في "يو إف سي"، ما يزيد الضغط عليه في ظل تراجع نتائجه وخطورة إصابته. وعلى الرغم من أنه خاض النزال أمام جماهيره المحلية في أبو ظبي، فإنه خرج بخسارة قاسية، وإصابة ستبعده مؤقتا عن المنافسات، بل وقد تُهدد استمراره في أكبر منظمة لفنون القتال المختلطة في العالم.

إعلان

حتى اللحظة، لم يصدر أي بيان رسمي بشأن الحالة الطبية ليحيى أو مدة غيابه، لكن الواضح أن مسيرته باتت في مفترق طرق. فإما عودة قوية تُنقذ مستقبله أو نهاية مبكرة.