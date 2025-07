شاهد.. إصابة مُروعة تنهي نزال مقاتل إماراتي في "يو إف سي" وتهدد مستقبله

شهدت الجولة التمهيدية من بطولة الألعاب القتالية المختلطة "يو إف سي" في أبو ظبي لحظة صادمة، بعدما تعرض المقاتل الإماراتي محمد يحيى لإصابة مروّعة في عينه، أجبرت الحكم على إيقاف النزال أمام الأميركي ستيفن نغوين في الجولة الثانية من المواجهة التي جرت في وزن الريشة.

ورغم أن نغوين خرج منتصرا، فإن الأنظار لم تتجه إلى الفائز بقدر ما انصبت على الحالة الصحية لممثل الإمارات، الذي ظهر داخل القفص بوجه مشوّه وعين متورمة بشكل مخيف.

كان النزال قاسيا منذ بدايته، حيث سقط يحيى على الأرض 7 مرات نتيجة ضربات متتالية من نغوين، وهو ما اعتُبر تقصيرا واضحا من حكم النزال جيسون هيرزوغ، الذي تأخر كثيرا في التدخل رغم وضوح سيطرة الأميركي.

بهذا الفوز، بات نغوين صاحب الرقم القياسي لأكبر عدد من مرات إسقاط الخصم بالضربة القاضية في نزال واحد، لكن الصورة الأبرز في الليلة كانت وجه محمد يحيى.

