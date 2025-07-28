بيريز رئيس ريال مدريد يحدد بديل فينيسيوس

استقر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد على البديل المحتمل للبرازيلي فينيسيوس جونيور، في حال رحيل الأخير عن النادي الملكي.

ووصفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية الاسم المطروح لتعويض خروج فينيسيوس (25 عاما) المحتمل بأنه مفاجأة من العيار الثقيل.

ويرفض بيريز حتى اللحظة الاستجابة لمطالب فينيسيوس لتجديد عقده الحالي الذي ينتهي صيف عام 2027، إذ يشترط اللاعب البرازيلي الحصول على راتب سنوي كبير يعادل ما يتقاضاه زميله الفرنسي كيليان مبابي، متضمّنا مكافأة التجديد.

وفي حال قرّر بيريز بيع فينيسيوس فإن البديل المحتمل هو النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، إذ يفكّر الرئيس في أن "العائد المالي من صفقة بيع البرازيلي المطلوب للدوري السعودي، قد يكون المفتاح لتحقيق حلمه بالجمع بين مبابي وهالاند معا".

وكان اسم هالاند مطروحا على طاولة ريال مدريد منذ أن كان في صفوف بوروسيا دورتموند، وحتى بعد انضمامه إلى مانشستر سيتي لم يتوقف اهتمام بيريز به، ومع وصول المفاوضات بين النادي وفينيسيوس إلى طريق مسدود عاد اسم المهاجم النرويجي إلى الواجهة بقوة وفق الإذاعة الإسبانية.

وفي الوقت الحالي لا تنوي إدارة ريال مدريد الاستجابة لمطالب فينيسيوس بل وتفضّل تأجيل الحديث مع اللاعب إلى ما بعد عودته من العطلة الصيفية.

وبالتزامن مع ذلك دخل الدوري السعودي على الخط؛ إذ أبدى اهتماما واضحا بضم فينيسيوس، إذ قدّم مسؤولوه عرضا مغريا وصل إلى مليار يورو للاعب عن كل موسم (5 مواسم) بالإضافة إلى 350 مليون يورو للنادي الملكي.

وأشارت "كادينا سير" إلى أنه رغم أن إدارة ريال مدريد على علم بهذا الاهتمام، لكن عرضا رسميا لم يصل بعد إلى مكاتب فالديبيباس.

وأوضحت أنه لن يكون ضم هالاند إلى ريال مدريد سهلا بالنسبة لإدارة الرئيس بيريز، خاصة أن المهاجم النرويجي يُعد من أبرز أعمدة المشروع الرياضي الجديد لمانشستر سيتي.

إعلان

كما نجح النادي السماوي قبل أشهر في توقيع عقد طويل الأمد مع هالاند (25 عاما) ينتهي في 30 يونيو/حزيران 2034، أي بعد 9 سنوات من الآن.