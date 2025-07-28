صفقات بالملايين وديون بالمليارات.. البذخ يهدد الأندية التركية بـ"انتحار مالي مؤجل"

إسطنبول– في ظل أزمة اقتصادية خانقة، وتضخم مالي يثقل كاهل الدولة، تعود ديون الأندية التركية لكرة القدم إلى الواجهة مجددًا، خاصة بعد سلسلة من الصفقات الباذخة التي عقدتها الأندية الكبرى قبيل انطلاق الموسم الجديد، في مشهد يصفه المراقبون بأنه "انتحار مالي مؤجل".

وفي مارس/آذار الماضي، كشفت تقارير تركية عن ارتفاع غير مسبوق في حجم ديون الأندية، لكن الإنفاق الكبير الذي تواصل مؤخرًا -رغم تلك المؤشرات- يثير القلق من أزمة مالية حتمية تهدد استقرار كرة القدم التركية.

صفقات بالملايين.. ورواتب خيالية

أنهى بطل الدوري التركي غلطة سراي مؤخرًا صفقة شراء عقد النيجيري فيكتور أوسيمين من نابولي مقابل نحو 88 مليون دولار، بعد موسم واحد على سبيل الإعارة.

كما ضم الفريق الألماني ليروي سانيه في صفقة انتقال حر، لكنه منحه راتبًا ضخمًا يبلغ 10.5 ملايين دولار سنويًا، إضافة إلى مكافأة ولاء تتجاوز 3.5 ملايين دولار، بحسب تقارير محلية.

وضم بيشكتاش المهاجم الإنجليزي تامي أبراهام من روما على سبيل الإعارة، في حين استعار فنربخشة المهاجم الكولومبي الشاب جون دوران من النصر السعودي، وسط ترقب لجلب أسماء أخرى رغم الضغوط المالية.

من دوري "التقاعد" إلى استقطاب النجوم الشباب

المثير في التوجه التركي الجديد أن الأندية باتت تُفضّل التوقيع مع نجوم شباب بأرقام ضخمة، بعدما كان الدوري التركي يُعرف سابقًا كمحطة نهائية لنجوم كبار في نهاية مسيرتهم، مثل شنايدر، دروغبا، وبودولسكي.

أضاف هذا التحول في السياسة أعباء المديونية وجعل الاستدامة المالية أكثر تعقيدًا، خاصة مع ارتفاع التضخم إلى 35%، وانهيار سعر صرف الليرة الذي تجاوز 40 ليرة مقابل الدولار الواحد.

1.3 مليار دولار.. ديون 4 أندية فقط

أشار تقرير لوكالة "الأناضول" إلى أن ديون أندية غلطة سراي، بيشكتاش، فنربخشة، وطرابزون سبور بلغت مجتمعة نحو 1.3 مليار دولار، جاءت كالتالي:

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غلطة سراي: 345.3 مليون دولار

فنربخشة: 300 مليون دولار

بيشكتاش: 245.8 مليون دولار

طرابزون سبور: 216.8 مليون دولار

كما أن هذه الأندية اقترضت 235 مليون دولار إضافية من اتحاد المصارف التركية، مما يزيد من تعقيد الأزمة، سيما أن 3 منها سجلت خسائر صافية في سوق الانتقالات تجاوزت 306 ملايين دولار، باستثناء فنربخشة الذي نجح في الحفاظ على توازن نسبي في المبيعات.

عائدات محدودة لا تواكب المصروفات

تحاول الأندية التركية تعويض جزء من هذه المصروفات من خلال عائدات النقل التلفزيوني والرعاية، إلا أن الواقع يقول عكس ذلك.

فعلى سبيل المثال، حصل غلطة سراي، بطل الدوري وممثل تركيا في دوري أبطال أوروبا، على 17.1 مليون دولار فقط من عائدات البث، في وقت حصل فيه بايرن ميونخ بطل ألمانيا على 97 مليون دولار من البث المحلي وحده، مما يكشف حجم الفجوة الكبير في الإيرادات بين الدوري التركي والدوريات الخمسة الكبرى.

أمل محفوف بالمخاطر

تُراهن الأندية التركية على أن جلب النجوم سيسهم في رفع شعبية البطولة وزيادة المتابعة التلفزيونية والرعاة، وهو رهان قد يُثمر على المدى البعيد، لكنه إذا فشل، فإنه قد يُفجّر الأزمة بالكامل ويُسقط المنظومة في دوامة لا خروج منها، لا سيما مع تواضع نتائج الأندية التركية قاريًا، والتي لم تُحقق أي إنجاز يُذكر منذ عام 2002، حين فاز غلطة سراي بكأس الاتحاد الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي.