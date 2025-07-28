شاهد.. درو جوهرة لاماسيا الجديدة في برشلونة يبهر فليك بهدف رائع

منذ أول لمسة له على المستطيل الأخضر مع فريق برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، خطف المراهق درو فرنانديز الأضواء.

درو ابن الـ17 عامًا، والذي لم يكن اسمه شائعًا حتى وقت قريب، بات اليوم أحد أبرز وجوه مستقبل برشلونة، وبات حديث الساعة بعد هدفه الأول في أولى دقائق ظهوره التحضيري تحت قيادة المدرب هانسي فليك.

ففي مباراة ودية أمام فيسيل كوبي الياباني، دخل درو في الدقيقة 79 بديلًا للنجم ماركوس راشفورد، ولم يحتج سوى 8 دقائق ليسجّل هدفًا رائعا يلفت الأنظار. هدف لم يكن مجرد كرة في الشباك، بل كان إعلانًا عن ولادة موهبة جديدة في سماء ولعب "كامب نو".

💎 لاماسيا، منجم لا ينضب من المواهب والنجوم pic.twitter.com/mXsaFOieHz — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) July 27, 2025

خجل البدايات وجرأة الموهبة

درو -واسمه الكامل بيدرو فرنانديز سارمينتو- خرج بتصريح بسيط بعد المباراة، قال فيه: "دخلت متوترًا قليلًا، كانت هذه أول مرة ألعب فيها مع أفضل نادٍ في العالم. حديث فليك وزملائي ساعدني كثيرًا. أنا ممتن لهم على ثقتهم".

كلمات خجولة لا تعكس حجم الحماسة التي أبداها فليك الذي قال عقب المباراة: "علينا الاعتناء بدرو والآخرين، ومساعدتهم على التحسن. هذه مهمتنا، وسنقوم بها".

من فيغو إلى قلوب الكتالونيين

ولد درو في مدينة فيغو لأم فلبينية وأب إسباني، وانضم إلى أكاديمية برشلونة في صيف 2022، ومنذ ذلك الحين بدأت ملامح الموهبة تتبلور. يلعب صانع ألعاب ومهاجم جناح، ويتميز برؤية ميدانية حادة، ولمسات فنية راقية، وسرعة في التمرير والتحرك تخترق الخطوط بسهولة.

عقده الحالي يمتد حتى يونيو/حزيران 2027، لكن إدارة برشلونة بدأت بالفعل التحرك لتجديده وتأمين بقائه في ظل الاهتمام المتزايد به.

📹 ملخص المباراة فيسيل كوبي 1️⃣-3️⃣ برشلونة pic.twitter.com/O41Kxh4TNi — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) July 27, 2025

ثقة فليك وقائمة الشباب الواعدين

المدرب الألماني هانسي فليك، الذي يشتهر بميله لإعطاء الفرص للشباب، أدرج درو ضمن بعثة الفريق في الجولة الآسيوية، إلى جانب أسماء شابة أخرى مثل جوفري تورنتس، وجويل، وتوني فرنانديز، وكوتشن. فليك لم يتردد، ووضع ثقته في الموهبة الشابة التي أكدت أرض الملعب أنها جديرة بهذه الفرصة.

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وقال المدرب: "أعجبتني بداية جوفري ودرو، وأراهم يتدربون بجودة عالية. سجل درو هدفًا… أنا سعيد بوجودهم".

صعود تدريجي وثقة متزايدة

في ظل التألق اللافت للاعبين مثل لامين جمال، يبدو أن درو في طريقه ليكون التالي في سلسلة المواهب التي تُعطي لاماسيا وجهها المشرق من جديد. وبينما يُشيد الجميع بإمكاناته، تبقى مهمة الحفاظ عليه وتطويره أولوية للنادي والجهاز الفني.

برشلونة يملك موهبة، وفليك وجد قطعة فنية تستحق الصقل. درو ليس مجرد اسم جديد… إنه مشروع نجم قادم.