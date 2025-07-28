المغرب أول الواصلين للمشاركة بكأس أفريقيا للمحليين ويسعى لثلاثية تاريخية

أصبح منتخب المغرب، الفائز مرتين من قبل بلقب كأس أمم أفريقيا للمحليين لكرة القدم، أول منتخب يصل إلى كينيا للمشاركة في النسخة الجديدة من البطولة التي تقام بالتشارك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وحطت بعثة "أسود الأطلس" الرحال، في مطار جومو كينياتا الدولي بمدينة نيروبي اليوم الاثنين، وحظيت باستقبال حافل تخللته فقرات فنية وموسيقية.

ويسعى منتخب المغرب إلى أن يصبح أول فريق يتوج بلقب بطولة كأس أفريقيا للمحليين، 3 مرات، كما يتطلع لاستغلال وصوله المبكر من أجل التأقلم بسرعة مع الأجواء، قبل الدخول في المراحل الأخيرة من التحضيرات الخاصة بالمباراة الافتتاحية.

وقال المدافع، مروان لوداني، لاعب نادي الجيش الملكي المغربي: "نحن متحمسون لوجودنا هنا، وجاهزون للبطولة، لقد أحببت نيروبي من اللحظة الأولى، الطقس رائع، ونتطلع لتقديم بطولة ناجحة".

مجموعة المغرب

يعكس وصول المغرب المبكر مدى جديته في المنافسة على صدارة المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه، كلا من البلد المضيف، كينيا والكونغو الديمقراطية وأنغولا وزامبيا. وسيستهل مشواره بمواجهة، أنغولا، الأحد القادم، على ملعب نيايو الوطني.

وتوج منتخب المغرب بلقب البطولة عام 2018 على أرضه، ثم أعاد الكرة في نسخة 2021 التي أقيمت في الكاميرون ليصبح واحدا من منتخبين فقط أحرزا اللقب مرتين، إلى جانب منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي سيواجهه في دور المجموعات من النسخة الحالية.

يمتلك المنتخب المغربي سجلا مرموقا، وتشكيلة غنية بالمواهب، وهذا يجعله من أبرز المرشحين لتصدر المجموعة، رغم قوة المنافسين الآخرين.

وأجرى منتخب المغرب تحضيرات مكثفة قبل السفر، تخلله لقاءان وديان أمام منتخب بوركينا فاسو، إضافة إلى فوز كبير على منتخب تشاد، بسداسية نظيفة.

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تتزايد مشاعر الحماس في مدينة، نيروبي، مع اقتراب موعد صافرة البداية، إذ تستعد لاحتضان واحدة من أكبر الفعاليات الرياضية التي شهدتها كينيا، على الإطلاق.

وباشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، ولجنة التنظيم المحلية، في تطبيق الإجراءات المتعلقة ببيع التذاكر، في وقت يستعد فيه عشاق كرة القدم في العاصمة لمتابعة الحدث المرتقب.

موعد بطولة أفريقيا للمحليين

وتقام البطولة في الفترة الممتدة بين 2 و30 أغسطس/آب، وتخصص حصريا للاعبين الذين ينشطون في دورياتهم المحلية، وهذا يتيح الفرصة للمواهب المحلية للتألق على الساحة القارية.

وستجرى مباريات البطولة في عدد من الملاعب عبر، كينيا، تنزانيا وأوغندا، في خطوة تعكس قدرة منطقة شرق أفريقيا المتنامية على تنظيم بطولات كبرى، كما تعد اختبارا مهما قبل استضافة كأس أمم أفريقيا.

ومن المنتظر أن تصل بقية منتخبات المجموعة الأولى تباعا، إذ يتوقع وصول زامبيا إلى مدينة نيروبي غدا الثلاثاء، وبعدها يصل منتخبا أنغولا والكونغو الديمقراطية الخميس المقبل.