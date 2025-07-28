الاتحاد الأسكتلندي يستعين بمدربي الطيارين لتطوير حكام تقنية الفيديو

قام الاتحاد الأسكتلندي لكرة القدم بالاستعانة بالخبراء الذين يدربون الطيارين، من أجل تحسين التواصل بين حكام تقنية الفيديو المساعد (فار) في الموسم الجديد من بطولة الدوري.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن ويلي كولوم، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأسكتلندي، كشف عن حضور الحكام اجتماعا مع اثنين من الطيارين للمساعدة في الحفاظ على الهدوء في الحالات التي يكون بها ضغوطات عديدة.

وكان ذلك الاجتماع يهدف إلى تعزيز التواصل بين الحكام في مركز تقنية (فار) والحكام على أرض الملعب، ابتداء من الموسم الجديد الذي ينطلق يوم السبت المقبل.

وقال كولوم في تصريحات لـ(بي بي سي): "تحدث إلينا اثنان من الأشخاص البارزين في تدريب الطيارين في المملكة المتحدة، وذلك حول التواصل في مركز القيادة في المواقف الصعبة والتي تحمل ضغطا هائلا".

وستكون تقنية (فار) في عامها الثالث بأسكتلندا في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حيث يدخل كولوم عامه الثاني على رأس إدارة لجنة الحكام.