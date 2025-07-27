مولر يعلن انتقاله إلى الدوري الأميركي

أعلن النجم الألماني توماس مولر -السبت- انتقاله إلى الدوري الأميركي لكرة القدم، بعد ربع قرن قضاه في صفوف النادي البافاري، ميونخ.

وفي مقطع فيديو مقتضب ظهر فيه مولر جالسا على كرسي عند حافة المياه إلى جانب والده وشقيقه، تحدث مولر باللغة البافارية عن مستقبله قائلا "الآن حان الوقت لاتخاذ القفزة الكبيرة عبر المحيط الأطلسي"، دون أن يكشف ابن الـ35 عاما عن هوية النادي الذي سيدافع عن ألوانه.

وخاض مولر مبارياته الأخيرة بقميص بايرن في مونديال الأندية، الذي أقيم مؤخرا في الولايات المتحدة، وهو الذي ودّع جماهير أليانز أرينا نهاية مايو/أيار، بعد 25 عاما من الوفاء للجماهير البافارية حقق خلالها لقب الدوري الألماني 13 مرة، وكأس ألمانيا 6 مرات، ودوري الأبطال مرتين وكأس العالم للأندية أيضا مرتين، ضمن سجل زاخر بالألقاب.

وبعدما تم تداول اسم مولر في أستراليا، سيتابع صاحب القميص رقم 25 مع بايرن مسيرته الكروية في الملاعب الأميركية، في حين ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن لوس أنجلوس إف سي، قد يكون الوجهة المفضلة لمولر من بين عدة أندية.

انضم مولر إلى مركز تكوين بايرن ميونخ في سن العاشرة من عمره، صيف عام 2000، ولم يغادر الفريق الألماني إطلاقا إلا في هذه الصائفة، ليحقق واحدة من أطول مسيرات الوفاء بين لاعب و ناديه امتدت لربع قرن، وليسجل كأسطورة حيّة وتاريخية في النادي الألماني.

ولم يكتف مولر بالتألق مع ناديه فقط ، بل كان لمتوسط الميدان دور بارز مع منتخب المانشافت الذي مثله منذ كان عمره 16 سنة متدرجا في كل فئاته، وصولا للمنتخب الأول الذي ظهر معه لأول مرة سنة 2010.

وقد لعب توماس للمنتخب الألماني 131 مباراة سجل خلالها 45 هدفا، ليحرز لقب كأس العالم 2014 في البرازيل، وهي آخر بطولة نالتها ألمانيا إلى غاية اليوم.