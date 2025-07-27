موعد الديربي بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025-2026

سيواجه الأهلي حامل اللقب غريمه الأزلي الزمالك في الجولة التاسعة من الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز لكرة القدم وفقا للقرعة التي سحبت اليوم الأحد.

كما يلتقي الأهلي مع بيراميدز بطل أفريقيا والذي حل وصيفا له الموسم الماضي في الجولة الخامسة.

وفي الجولة الأولى سيلعب وادي دجلة مع بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية مع الجونة والمصري البورسعيدي ضد الاتحاد السكندري وسيراميكا ضد الزمالك وسموحة أمام طلائع الجيش والبنك الأهلي أمام غزل المحلة والإسماعيلي ضد بتروجيت والمقاولون العرب ضد زد وفاركو أمام إنبي ومودرن سبورت أمام الأهلي.

هيا نستعد لانطلاق موسم جديد من #دوري_nile ⚽️ إليكم جولات المرحلة الأولى ✅#رابطة_الأندية_المحترفة pic.twitter.com/uvTlr6V5kP — رابطة الأندية المصرية المحترفة (@epl_eg) July 27, 2025

وتنطلق المسابقة في الثامن من أغسطس/آب بمشاركة 21 ناديا وفي مرحلتها الأولى ستشهد دوريا من دور واحد ثم تنقسم الأندية إلى مجموعتين، الأولى تضم الأندية من الأول حتى السابع التي ستنافس على اللقب بينما تضم الثانية 14 فريقا من الثامن حتى 21 ستنافس على النجاة من الهبوط.