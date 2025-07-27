مدرب إسباني يتنازل عن نصف راتبه بعد خسارة مهينة

يرى الإسباني روبرت مورينو مدرب فريق "بي إف سي سوتشي" الروسي أنه ولاعبيه لا يستحقون الأجر الذي يتقاضونه من النادي، مطالبا اياهم بالتنازل عن نصف قيمته.

جاء ذلك بعد الهزيمة الثقيلة التي تعرّض لها الفريق بنتيجة 0-4 أمام أكرون في الجولة الثانية من منافسات الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم موسم 2025-2026.

واستقبلت شباك سوتشي 3 أهداف في أول 13 دقيقة فقط من مباراته الأخيرة وهو ما فجّر غضب المدرب الإسباني البالغ من العمر 47 عاما، حيث لم يكتف بتحميل نفسه المسؤولية عما يجري بل وجّه انتقادا علنيا ومباشرا لسلوك لاعبيه.

Кошмарный старт сезона выдался у «Сочи» Роберт Морено назвал выступление команды в матче с «Акроном» позором, заявил, что отдаст как минимум половину своей месячной зарплаты клубу и призвал сделать то же самое своих игроков 🤷‍♂️ pic.twitter.com/K7CqJjZJt5 — Чемпионат (@championat) July 26, 2025

وقال مورينو، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، "ما يحدث أمر مخزٍ ومُهين، أشعر بالخزي كما لم أشعر به من قبل في مسيرتي كمدرب".

وأضاف "أود أن أعتذر للنادي والطاقم والإدارة، وأوجه اعتذارا خاصا للجماهير".

ووصف مورينو -الذي سبق له تدريب منتخب إسبانيا قبل سنوات- الصورة التي قدّمها سوتشي بأنها غير مقبولة، سواء في الدقائق الأخيرة من المباراة السابقة ضد لوكوموتيف موسكو (0-3) أو بداية المباراة التالية أمام أكرون.

وتابع مورينو "آخر 10 دقائق من المباراة السابقة وأول 10 دقائق من هذه المباراة هما مصدر خزي. نحن لا نستحق الأجور التي نتقاضاها".

وأتم المدرب الإسباني "على اللاعبين أن يتنازلوا عن نصف راتبهم على الأقل وأنا سأفعل ذلك أيضا، وإذا لم يسمح لي عقدي بذلك فسأتبرع به على أي حال. نحن لا نستحق هذا المال".

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ووصفت الصحيفة الإسبانية هذه الخطوة بأنها "نادرة في عالم كرة القدم الاحترافية"، لكن المدرب اقترحها كنوع من تحمّل المسؤولية.

واستلم مورينو تدريب سوتشي يوم 15 ديسمبر/كانون الأول 2023 في مهمة "شاقة" من أجل إنقاذ النادي من الهبوط حيث كان الفريق حينها يتذيل ترتيب الدوري الروسي، لكنه لم ينجح في ذلك.

وبعد نهاية الموسم الماضي 2024-2025، تمكّن الفريق من الصعود رغم إنهائه دوري الدرجة الثانية في المركز الخامس، مستفيدا من استبعاد نادي تشيرنوموريتس لأسباب إدارية، ليعود مجددا إلى دوري النخبة.

وقاد مورينو سوتشي في 54 مباراة بجميع البطولات، فاز الفريق في 21 منها وتعادل 16 مرة بينما تعرض للهزيمة في 17 مباراة، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

ويحتل سوتشي حاليا المركز الـ16 والأخير في جدول الترتيب بلا رصيد من النقاط، بعد جولتين من بداية النسخة الجديدة من الدوري الروسي.