مباراة إسبانيا ضد إنجلترا في نهائي كأس أوروبا للسيدات.. الموعد والقنوات الناقلة

تستعرض الجزيرة نت موعد مباراة إنجلترا ضد إسبانيا في نهائي كأس أمم أوروبا للسيدات لكرة القدم والقنوات الناقلة للبث الحي والمباشر.

اختلفت مسارات الفريقين في البطولة المقامة في سويسرا اختلافًا جذريًا، فكانت إسبانيا في موقف صعب في الأدوار الإقصائية، لكنها تفوقت بسهولة على ألمانيا الدولة المضيفة والفائزة باللقب 8 مرات.

في المقابل عانت إنجلترا، حيث تأخرت أمام السويد وإيطاليا قبل أن تحتاج إلى انتفاضة مذهلة بمساعدة بدلائها الخارقين لتحقيق نتائج متأخرة تُمكّنها من الدفاع عن لقبها.

وتتطلع إنجلترا إلى الحفاظ على لقبها الذي توجت به على أرضها في عام 2022، لكنها تواجه فريقًا إسبانيًا صعب المراس وقدم أداء جيدا في البطولة بسويسرا، وتغلب عليها أيضًا في نهائي كأس العالم للسيدات 2023.

موعد مباراة إنجلترا وإسبانيا في نهائي يورو السيدات

تقام المباراة النهائية اليوم الأحد 27 يوليو/تموز الجاري على ملعب سانت جاكوب بارك في مدينة بازل السويسرية، وتنطلق الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

قنوات البث المباشر لمباراة إنجلترا وإسبانيا في النهائي

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التقى الفريقان مرتين في وقت سابق من هذا العام في دوري الأمم الأوروبية للسيدات 2025، حيث فازت إنجلترا 1-0 في ويمبلي في فبراير/شباط، لكن إسبانيا قلبت تأخرها في الشوط الأول لتفوز 2-1 في برشلونة الشهر الماضي لتتأهل إلى النهائيات.

طريق إنجلترا إلى النهائي

مرحلة المجموعات

فرنسا 2-1 إنجلترا

إنجلترا 4-0 هولندا

إنجلترا 6-1 ويلز.

ربع النهائي

السويد 2-2 إنجلترا بعد التمديد (2-3 بركلات الترجيح).

نصف النهائي

إنجلترا 2-1 بعد التمديد إيطاليا

طريق إسبانيا إلى النهائي

مرحلة المجموعات

إسبانيا 5-0 البرتغال

إسبانيا 6-2 بلجيكا

إيطاليا 1-3 إسبانيا.

ربع النهائي

إسبانيا 2-0 سويسرا.

نصف النهائي

ألمانيا 0-1 إسبانيا بعد التمديد