جواو فيليكس يقترب من اللعب بجوار رونالدو في النصر السعودي

اقترب نادي النصر السعودي من حسم صفقة التعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس قادما من تشلسي الإنجليزي، ليلعب مع قائده في منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو الذي يسعى لتدعيم الفريق لحصد البطولات الغائبة عنه.

وكشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو -اليوم الأحد- أن صفقة انتقال فيليكس إلى النصر أصبحت في مراحلها النهائية، مشيرا إلى أن تشلسي والنصر يضعان حاليا اللمسات الأخيرة على الشروط المتعلقة بصفقة الانتقال التي قد تتجاوز قيمتها 50 مليون يورو.

وأضاف رومانو أن فيليكس وافق بالفعل على عرض النصر، وهو ما ساهم في تسهيل إنهاء إجراءات التعاقد مع هذا اللاعب.

ويبلغ المهاجم البرتغالي 25 عاما، وبدأ مسيرته مع شباب بورتو قبل الانتقال إلى بنفيكا عام 2015 مساهما في التتويج بالدوري وحاصدا جائزة أفضل لاعب شاب بعمر 18 عاما، لينتقل بعدها إلى أتلتيكو مدريد في صفقة قياسية بلغت 126 مليون يورو، وكان له دور في تتويج فريقه بالدوري الإسباني موسم 2020-2021.

وبعد رحلة مميزة مع أتلتيكو، حط فيليكس الرحال في نادي تشلسي على سبيل الإعارة في تجربة لم يكتب لها النجاح، قبل أن يعار لبرشلونة موسم 2023-2024، ويعود بعدها إلى تشلسي الذي وقع معه عقدا مدته 7 سنوات مقابل 52 مليون يورو.